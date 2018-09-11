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11.09.2018
Военное обозрение

Еще на год. Срок сдачи атомного ледокола "Арктика" опять сдвигают

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Сроки сдачи атомного ледокола ЛК-60 "Арктика" будут сдвинуты "вправо" больше чем на год. Ожидалось, что судно будет сдано в мае 2019 года, но в связи с возникшими трудностями ходовые испытания перенесли на декабрь 2019 года, а ледовые на апрель 2020 года, пишут российские СМИ.

http://www.atomic-energy.ru/

Строительство ледокола ведет Балтзавод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Как сообщает "Взгляд" со ссылкой на "Коммерсант", сдвиг в строительстве ледокола вызван задержкой изготовления паротурбинной установки на заводе "Киров-Энергомаш". В то же время готовность ледокола составляет 70%, на борт загружено все необходимое оборудование, ведется работа по жилому блоку, но из-за отсутствия турбины, работы ведутся не в полном объеме. При этом на предприятии подтверждают перенос сдачи судна на конец 2019 года и передачу его "Атомфлоту" в первой половине 2020 года.

По имеющейся в распоряжении издания информации, официальное решение о переносе сроков сдачи "Арктики" будет принято этой осенью на "самом высоком уровне". При чем это будет уже второй перенос: летом 2017 года Владимир Путин подписал указ ,"сдвигающий" срок сдачи ледокола на два года - как раз на май 2019 года.

В то же время ведущиеся работы по строительству серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал" идут по графику и без отставания. Готовность ледоколов составляет 46% и 28% соответственно.

10.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
ГАЗ Группа
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Арктика
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