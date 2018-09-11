Минобороны Индии выпустило запрос на приобретение 200 вертолетов Ка-226Т

ЦАМТО, 10 сентября. Как сообщает издание The Hindu, в индийско-российском проекте по организации производства вертолетов Ка-226Т в Индии наметился прогресс после некоторых задержек.

В частности, Министерство обороны Индии выпустило "запрос на приобретение" (Request for Procurement) 200 вертолетов Ка-226.

По словам заместителя командующего ВС Индии маршала авиации Р.Намбиара, запрос был выпущен две недели назад. Первые машины планируется ввести в эксплуатацию через 3 года.

Для справки: совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226 было создано в мае 2017 года Hindustan Aeronautics Limited (50,5%) и АО "Вертолеты России" (49,5%) при участии ГК "Ростех" и АО "Рособоронэкспорт".

В соответствии с "Процедурой закупки продукции оборонного назначения 2016" (DPP-2016), теперь российско-индийское СП должно представить подробную информацию о ценах и других деталях проекта, после чего будут проведены переговоры по заключению контракта.

Как уже сообщал ЦАМТО, в начале мая Министерство обороны Индии выпустило окончательную версию "запроса о предложениях" (Request for Proposal) в рамках проекта производства 200 легких вертолетов Ка-226Т для Вооруженных сил Индии.

Запрос предполагал, что согласно подписанному в 2015 году соглашению о сотрудничестве, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставку в Индию и локализацию производства Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 ед., при этом не менее 140 ед. из них должны быть произведены на мощностях СП в Индии. Стоимость произведенных в России вертолетов оценивается в 21 млрд. рупий (около 310 млн. долл.), стоимость лицензионного производства – около 50 млрд. рупий (735 млн. долл.).

На первом этапе будут переданы необходимые компоненты и технологии для организации производства в Индии, затем начнется производство компонентов из поставляемых материалов для сборки вертолетов, и, наконец, будет организовано полное производство вертолетов в Индии. Уровень локализации производства компонентов вертолета Ка-226Т в Индии, как ожидается, составит 70%.

В соответствии с требованиями последнего запроса, для Сухопутных войск Индии будет произведено 135 вертолетов, для Военно-воздушных сил – 65 ед. Для СВ 44 вертолета будут поставлены в готовом виде, а оставшиеся машины (91 ед.) будут произведены совместным предприятием. Для ВВС 16 вертолетов будут поставлены в готовом виде, а оставшиеся 49 ед. будут произведены совместным предприятием. Производственная площадка совместного предприятия расположена в непосредственной близости от Тумкура (недалеко от Бангалора).

"Запрос о предложениях" был сформулирован после консультаций с представителями сформированного АО "Вертолеты России" и HAL совместного предприятия, а также МО Индии.

График поставок предусматривает передачу ВС Индии первой собранной СП машины в течение 36 месяцев после подписания контракта и завершение проекта в течение 60 месяцев.