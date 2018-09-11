ЦАМТО, 10 сентября. В госиспытаниях новейших боевых вертолетов Ми-28НМ задействуют три машины. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в рамках "Гидроавиасалона-2018" индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

"В настоящий момент проходят государственные совместные испытания. В них задействована одна машина. Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, "Вертолеты России" передадут Министерству обороны установочную партию еще из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях", – отметил он.

Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что первую партию модернизированных "Ночных охотников" Ми-28НМ поставят в войска до ноября.

Агентство отмечает, что при создании Ми-28НМ конструкторы учли опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового "охотника" размещен второй комплект органов управления. На вертолет также установили новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, который оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия.

Модернизации подверглась и кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины. Это облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке. Кроме того, кабина экипажа надежно защищена от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм, передает "РИА Новости".