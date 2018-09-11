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11.09.2018
ЦАМТО

Подписание контракта на серийное производство нового самолета ДРЛОиУ ожидается до конца этого года

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Опытный образец самолета А-100
Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017.
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin

ЦАМТО, 10 сентября. Подписание контракта на серийное производство нового самолета ДРЛОиУ ожидается до конца этого года. Об этом "РИА Новости" сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в рамках "Гидроавиасалона-2018".

"Продолжаются летные испытания нового самолета радиолокационного дозора, наведения и управления А-100, контракт на серийное производство, как ожидается, будет заключен до конца этого года", – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что поставки самолета заказчику (Минобороны) начнутся в 2020-2021 годах.

10.09.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
А-100 ДЛРО
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