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11.09.2018
ЦАМТО

На полигоне Алабино в Московской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста

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Алабино
Кувейтские танкисты регулярно участвуют в соревнованиях в Алабине.
Источник: Defence.ru

ЦАМТО, 10 сентября. На полигоне Алабино в Московской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста, в которых приняли участие представители командования и военнослужащие танковой армии ЗВО, а также ветераны танкисты и представители военно-патриотического движения "Юнармия".

Со вступительным словом выступил командующий гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-майор Сергей Кисель. "Наши военнослужащие, – сказал он – берегут и умножат боевые традиции, укрепляют организованность и воинскую дисциплину, неустанно совершенствуют полевую выучку".

В настоящее время гвардейская танковая армия Западного военного округа, как самое крупное объединение Вооруженных Сил Российской Федерации, участвует в самых значимых событиях военной жизни страны.

"Сегодня танковая армия – это живой и молодой организм. Мы стремимся развиваться и растить новые кадры, вводить современные методики обучения, получать новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Мы должны непрерывно, без устали развиваться, расти и совершенствовать свое умение, мастерство и профессионализм", – сказал генерал-майор Сергей Кисель.

В ходе торжественных мероприятий на территории гвардейского танкового Чертковского дважды ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова, Кутузова, Б.Хмельницкого полка имени Маршала бронетанковых войск Михаила Катукова состоялось торжественное открытие Аллеи славы героев-танкистов.

Также была представлена реконструкция танкового сражения времен Великой Отечественной войны, динамический показ с боевой стрельбой из бронетранспортеров БТР-82А танков Т-90, Т-80У, Т-72Б-3, модернизированной зенитной самоходной установки "Шилка-М4", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, статическая выставка военной и специальной техники, которой оснащено объединение.

По завершении праздника состоялся концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова и ведущих исполнителей российской эстрады.

Также в Московской, Смоленской, Нижегородской, Ивановской областях, где дислоцируются соединения и воинские части объединения, в рамках празднования Дня танкиста состоялся День открытых дверей. Все желающие смогли посетить воинские части, военные городки, где состоялись динамические и статические показы вооружения и военной техники, показательные выступления танкистов.

Справочно:

Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда, по заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк, а с 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

10.09.2018
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