В Вооруженных Силах России 9 сентября отметили День танкиста

ЦАМТО, 10 сентября. В этом году традиционно во второе воскресенье сентября профессиональный праздник "День танкиста" отмечался в 72-й раз.

Этот праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск.

В канун праздника министр обороны Российской Федерации поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонной промышленности с Днем танкиста и отметил, что нынешнее поколение военнослужащих танковых войск бережно хранит славные традиции своих предшественников, постоянно совершенствует свое мастерство и боевую выучку. Важным показателем этой работы являются ежегодные победы наших экипажей в главном конкурсе Армейских международных игр – "Танковом биатлоне".

Министр обороны подчеркнул, что это настоящий триумф российской команды, которая в очередной раз показала превосходное искусство управления многотонными боевыми машинами и четкое выполнение сложнейших учебно-боевых задач.

Также министр обороны пожелал личному составу танковых войск крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо нашего Отечества, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

К Дню танкиста на официальном сайте Минобороны России опубликованы уникальные рассекреченные исторические документы.

Новый историко-познавательный проект Минобороны России снимает гриф секретности с ряда документов военных лет, посвященных танковым соединениям и частям и героическим подвигам советских танкистов.

Рассекреченные архивные документы, как отметили в Минобороны России, ставят заслон фальсификации истории, документально развенчивают многие ее лживые мифы и станут важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.