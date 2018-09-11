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11.09.2018
ЦАМТО

Агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker

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Glide Breaker
Концепт перехватчика Glide Breaker.
Источник: /www.zerohedge.com

ЦАМТО, 10 сентября. Агентство перспективных исследовательских программ МО США (DARPA) представило концепт перехватчика Glide Breaker, который, как предполагается, будет способен бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание The Drive.

Американские военные особенно обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал". Кроме того, они опасаются и Китая, который также ведет активные разработки гиперзвукового вооружения, отмечает "РИА Новости".

Как сообщает издание, DARPA объявила о старте разработки и представила концепт перехватчика на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США и приуроченной к 60-летию агентства.

По словам разработчиков, Glide Breaker – это летательный аппарат небольшого размера, который будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника за счет кинетической энергии методом прямого удара.

"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности США по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", – говорится в заявлении DARPA. Более детальной информации о новом аппарате в агентстве не представили, отмечает агентство.

10.09.2018
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Компании
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