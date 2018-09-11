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11.09.2018
ЦАМТО

Экспедиционный отряд Северного флота завершил исследовательские работы на архипелаге Новая Земля

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Судно "Янтарь" проекта 22010
Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010, подчиняющееся Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, прибыло в Североморск после 11-месячного похода, 09.06.2018.
Источник: Министерство обороны России

ЦАМТО, 10 сентября. Экспедиционный отряд Северного флота завершил выполнение задач третьего этапа комплексной экспедиции на Новую Землю, организованной при поддержке Русского Географического общества.

После проведения практических и научных исследований на севере архипелага личный состав отряда осуществил погрузку техники и снаряжения на большой десантный корабль "Георгий Победоносец", который 7 сентября взял курс в основной пункт базирования.

Морской переход БДК "Георгий Победоносец" осложняют неблагоприятные гидрометеорологические условия по маршруту плавания. Возвращение экспедиции в главную базу Северного флота – Североморск планируется к середин сентября.

Третий этап комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю продолжался более месяца. Он завершился переходом экспедиционного отряда от мыса Желания до Ледяной Гавани.

В ходе экспедиции североморцы восстановили и отреставрировали ряд памятников в честь первых исследователей Новой Земли, обследовали пункты дислокации воинских частей советского периода, остатки полярных станций и баз первопроходцев, нашли оставленное 10 лет назад учеными-гляциологами экспедиционное оборудование, выполнили ряд исследований ледника острова Северный, сообщает пресс-служба Северного флота.

10.09.2018
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