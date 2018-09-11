Экспедиционный отряд Северного флота завершил исследовательские работы на архипелаге Новая Земля
ЦАМТО, 10 сентября. Экспедиционный отряд Северного флота завершил выполнение задач третьего этапа комплексной экспедиции на Новую Землю, организованной при поддержке Русского Географического общества.
После проведения практических и научных исследований на севере архипелага личный состав отряда осуществил погрузку техники и снаряжения на большой десантный корабль "Георгий Победоносец", который 7 сентября взял курс в основной пункт базирования.
Морской переход БДК "Георгий Победоносец" осложняют неблагоприятные гидрометеорологические условия по маршруту плавания. Возвращение экспедиции в главную базу Северного флота – Североморск планируется к середин сентября.
Третий этап комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю продолжался более месяца. Он завершился переходом экспедиционного отряда от мыса Желания до Ледяной Гавани.
В ходе экспедиции североморцы восстановили и отреставрировали ряд памятников в честь первых исследователей Новой Земли, обследовали пункты дислокации воинских частей советского периода, остатки полярных станций и баз первопроходцев, нашли оставленное 10 лет назад учеными-гляциологами экспедиционное оборудование, выполнили ряд исследований ледника острова Северный, сообщает пресс-служба Северного флота.
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