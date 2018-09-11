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11.09.2018

Repayza.com: подбор отпимальной МФО онлайн-займов в России

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Еще не так давно получение заемных средств было затратной по времени, не очень приятной процедурой, со сбором справок и поиском поручителей. А сегодня уже многие банки и микрокредитные компании принимают онлайн заявку на кредит по упрощенной схеме – без поручителей, залога и других обременений.

В интернете вы можете оформить заем в любое время, не только рабочее, а также пройти всю процедуру в своем темпе. Сервис подбора онлайн-займов Repayza помогаем найти оптимальный МФО персонально для вас. С одной стороны – привлекательно, но с другой – нужно все же разобраться, как минимизировать риск при таком способе оформления долговых обязательств.

Подбор оптимального МФО для онлайн-займа

Давайте разберемся, как осуществляется онлайн заявка на кредит без неоправданного риска. Вот несколько советов, прежде чем вы приступите.


Проверяем критерии приемлемости

Как бы ни упрощались требования к тем, кому финансисты готовы предоставить деньги, определенные критерии для заемщиков все же существуют. У разных кредитных организаций они свои, их конкретный перечень должен быть на веб-сайте каждого банка или МФО. Но к самым общим и практически обязательным относятся следующие:

  • гражданство Российской Федерации;
  • постоянный адрес и регистрация на территории страны;
  • достижение возраста совершеннолетия;
  • наличие источников дохода;
  • банковский счет, пластиковая карта.

Не обойтись и без указания своих паспортных данных, а также платежных сведений о счете или карте.

С другой стороны, отсутствие вообще каких-либо подобных ограничений на портале финансовой организации должно настораживать. Не исключено, что вы имеете дело с сайтом-однодневкой, которые создаются мошенниками для получения ваших персональных или платежных данных. Поищите более солидный портал.


Изучаем условия предоставления займа

Если вы подходите заемщику по всем критериям, они вас устраивают, и вы определились, на каком сайте будете подавать онлайн заявку на кредит, не спешите сразу же заполнять форму. Даже если средства нужны срочно и на любых условиях, потратьте немного времени на изучение этих условий. Лучше сравнить их у нескольких подходящих заимодателей.

Обратите внимание на следующие пять основных параметров:

1. Процентная ставка. Как правило, в микрокредитных организациях она довольно высока, это плата за срочность и доступность кредита. Вам нужно точно определиться с оптимальным сроком кредитования и точной суммой, которая необходима. Сравните ставки в нескольких МФО. Обратите внимание на риск увеличения процентной ставки, например, за просрочку платежа или пролонгирование срока выплат. Сегодня можно найти займ на более щадящих условиях.

Однако, процентная ставка - это еще не главное, ведь на сумму, которую придется возвращать, влияют еще и другие возможные выплаты.

2. Комиссии. Все они должны быть указаны в условиях предоставления кредита. Но этот вопрос стоит также особо уточнить в разговоре с представителем заимодателя. Дополнительные поборы могут брать за:

  • зачисление средств на счет;
  • сопровождение договора;
  • обслуживание займа и другие.
В идеале никаких комиссий быть не должно, все учитывается в «стоимости» кредита, его процентной ставке.

3. Дополнительные услуги, такие как расширенные программы страхования, круглосуточные консультации или информационно-справочное обслуживание. Оно вам нужно?

4. Условия досрочного погашения. В некоторых договорах досрочная выплата вообще не предусмотрена. Обидно обнаружить это, когда ваша онлайн заявка на кредит уже принята, оплачена, а у вас появились средства на погашение.

5. Штрафы, за что они налагаются, каковы санкции при просрочке выплат.

Не всегда можно разобраться с законностью того или иного взыскания, но вы помните главное: вас обязаны проинформировать обо всех комиссиях, услугах, их стоимости и получить согласие на их предоставление.


Алгоритм подачи онлайн заявки на кредит

После того, как вы убедились в надежности заимодателя и изучили условия предоставления кредита по пяти основным параметрам, непосредственно процесс подачи заявки займет минимум времени.

Для этого, как правило, нужно заполнить электронный формуляр. У каждой солидной организации на сайте указан горячий телефон или есть онлайн-консультант, у которого можно будет уточнить детали.

Помните, что все указанные вами данные будут проверяться, поэтому сообщайте достоверную информацию о себе.

Сам алгоритм подачи онлайн заявки на кредит это:

  • заполнение электронной анкеты;
  • одобрение заимодателя на выдачу средств, обычно уведомляют по телефону;
  • внесение платежных данных на сайт финансовой организации;
  • верификация карты: блокировка небольшой суммы в качестве фиксации сделки;
  • перечисление на карту (расчетный счет, мобильный телефон) кредитных средств.

Прежде, чем заполнять форму с вашими платежными данными, убедитесь, что эта информация передается в зашифрованном виде. Об этом свидетельствует значок замочка в начале адресной строки интернет-страницы.


Кредит взят, далее наступает самый ответственный этап: вернуть его в срок и без задержек. От этого зависит и ваше финансовое благополучие, и ваша репутация у заимодателя. Многие из них идут навстречу добросовестным заемщикам и предоставляют бонусы на последующие кредиты.

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