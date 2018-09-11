Repayza.com: подбор отпимальной МФО онлайн-займов в России

Еще не так давно получение заемных средств было затратной по времени, не очень приятной процедурой, со сбором справок и поиском поручителей. А сегодня уже многие банки и микрокредитные компании принимают онлайн заявку на кредит по упрощенной схеме – без поручителей, залога и других обременений.

В интернете вы можете оформить заем в любое время, не только рабочее, а также пройти всю процедуру в своем темпе. Сервис подбора онлайн-займов Repayza помогаем найти оптимальный МФО персонально для вас. С одной стороны – привлекательно, но с другой – нужно все же разобраться, как минимизировать риск при таком способе оформления долговых обязательств.

Давайте разберемся, как осуществляется онлайн заявка на кредит без неоправданного риска. Вот несколько советов, прежде чем вы приступите.

Проверяем критерии приемлемости

Как бы ни упрощались требования к тем, кому финансисты готовы предоставить деньги, определенные критерии для заемщиков все же существуют. У разных кредитных организаций они свои, их конкретный перечень должен быть на веб-сайте каждого банка или МФО. Но к самым общим и практически обязательным относятся следующие:

гражданство Российской Федерации;

постоянный адрес и регистрация на территории страны;

достижение возраста совершеннолетия;

наличие источников дохода;

банковский счет, пластиковая карта.

Не обойтись и без указания своих паспортных данных, а также платежных сведений о счете или карте.

С другой стороны, отсутствие вообще каких-либо подобных ограничений на портале финансовой организации должно настораживать. Не исключено, что вы имеете дело с сайтом-однодневкой, которые создаются мошенниками для получения ваших персональных или платежных данных. Поищите более солидный портал.

Изучаем условия предоставления займа

Если вы подходите заемщику по всем критериям, они вас устраивают, и вы определились, на каком сайте будете подавать онлайн заявку на кредит, не спешите сразу же заполнять форму. Даже если средства нужны срочно и на любых условиях, потратьте немного времени на изучение этих условий. Лучше сравнить их у нескольких подходящих заимодателей.

Обратите внимание на следующие пять основных параметров:

1. Процентная ставка. Как правило, в микрокредитных организациях она довольно высока, это плата за срочность и доступность кредита. Вам нужно точно определиться с оптимальным сроком кредитования и точной суммой, которая необходима. Сравните ставки в нескольких МФО. Обратите внимание на риск увеличения процентной ставки, например, за просрочку платежа или пролонгирование срока выплат. Сегодня можно найти займ на более щадящих условиях.

Однако, процентная ставка - это еще не главное, ведь на сумму, которую придется возвращать, влияют еще и другие возможные выплаты.

2. Комиссии. Все они должны быть указаны в условиях предоставления кредита. Но этот вопрос стоит также особо уточнить в разговоре с представителем заимодателя. Дополнительные поборы могут брать за:

зачисление средств на счет;

сопровождение договора;

обслуживание займа и другие.

В идеале никаких комиссий быть не должно, все учитывается в «стоимости» кредита, его процентной ставке.

3. Дополнительные услуги, такие как расширенные программы страхования, круглосуточные консультации или информационно-справочное обслуживание. Оно вам нужно?

4. Условия досрочного погашения. В некоторых договорах досрочная выплата вообще не предусмотрена. Обидно обнаружить это, когда ваша онлайн заявка на кредит уже принята, оплачена, а у вас появились средства на погашение.

5. Штрафы, за что они налагаются, каковы санкции при просрочке выплат.

Не всегда можно разобраться с законностью того или иного взыскания, но вы помните главное: вас обязаны проинформировать обо всех комиссиях, услугах, их стоимости и получить согласие на их предоставление.

Алгоритм подачи онлайн заявки на кредит

После того, как вы убедились в надежности заимодателя и изучили условия предоставления кредита по пяти основным параметрам, непосредственно процесс подачи заявки займет минимум времени.

Для этого, как правило, нужно заполнить электронный формуляр. У каждой солидной организации на сайте указан горячий телефон или есть онлайн-консультант, у которого можно будет уточнить детали.

Помните, что все указанные вами данные будут проверяться, поэтому сообщайте достоверную информацию о себе.

Сам алгоритм подачи онлайн заявки на кредит это:

заполнение электронной анкеты;

одобрение заимодателя на выдачу средств, обычно уведомляют по телефону;

внесение платежных данных на сайт финансовой организации;

верификация карты: блокировка небольшой суммы в качестве фиксации сделки;

перечисление на карту (расчетный счет, мобильный телефон) кредитных средств.

Прежде, чем заполнять форму с вашими платежными данными, убедитесь, что эта информация передается в зашифрованном виде. Об этом свидетельствует значок замочка в начале адресной строки интернет-страницы.

Кредит взят, далее наступает самый ответственный этап: вернуть его в срок и без задержек. От этого зависит и ваше финансовое благополучие, и ваша репутация у заимодателя. Многие из них идут навстречу добросовестным заемщикам и предоставляют бонусы на последующие кредиты.