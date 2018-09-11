ЦИАМ имени Баранова участвует в ремонте двигателей для самолетов "Руслан"

Генеральный директор института Михаил Гордин отметил, что двигатель Д-18Т не имеет аналогов в России

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 10 сентября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) при содействии Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова проводит ремонт и оценку летного ресурса двигателей Д-18Т для самолетов Ан-124 "Руслан". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

"Мы участвуем с УЗГА в использовании двигателя Д-18Т. Это касается и ремонта, и оценки по продлению ресурса. Это работа текущая, она ведется и будет, видимо, продолжаться. Мы будем в этом участвовать и будем им помогать", - сказал он.

"По поводу нового двигателя могу только сказать, что аналогов Д-18Т в России на сегодняшний день нет", - добавил Гордин.

Ан-124 "Руслан" - советский, позднее - украинский тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет. Максимальная грузоподъемность - 120 тонн, максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4,8 тыс. км. По данным открытых источников, на вооружении ВКС РФ состоят девять самолетов Ан-124, еще 10 "Русланов" эксплуатируются в авиакомпании "Волга-Днепр".