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11.09.2018
Lenta.ru

Германия задумалась об ударе по Сирии

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Ангела Меркель
Ангела Меркель.
Источник: Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Германия рассматривает возможность возможность присоединиться к США, Великобритании и Франции в нанесении ударов по Сирии. Этот вопрос изучается в Минобороны страны по просьбе Вашингтона, сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

Министр обороны Урсула фон Ляйен отмечает, что на такие меры Берлин пойдет только в случае применения силами президента Башара Асада химического оружия против мирных жителей.

Канцлер Германии Ангела Меркель исключала участие своей страны в военных действиях в Сирии, пока не последовала просьба от США. В конце прошлой недели, отмечает издание, фон Ляйен встретилась с американским военным атташе в звании полковника и обсудила с ним эту тему. Рассматривался не только вариант авиаудара, но и, к примеру, разведывательных полетов для выбора целей последующего нападения международной коалиции во главе с США.

Берлин ранее не принимал прямого участия в военной операции в Сирии.

7 сентября Меркель впервые поддержала Россию в ближневосточной республике. По ее словам, борьба против наемников и террористов в республике — необходимость.

Сейчас сирийская армия ведет наступление на последний крупный регион в стране, который контролируется боевиками "Исламского государства" — провинцию Идлиб. 4 сентября российские ВКС провели там крупномасштабную бомбардировку.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

10.09.2018
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Башар Асад
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