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07.09.2018
Военное обозрение

США: В Турции начали строительство площадки для С-400

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Американский телеканал CNBC выходит с материалом, в котором сообщает о начале строительства в Турции площадки для будущего размещения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Американское ТВ при этом ссылается на данные разведывательных структур США, которые фактически предоставляют доказательства того, что следят за любыми видами военной и военно-технической деятельности своего союзника по НАТО.

Напомним, что ранее в Вашингтоне предостерегали Анкару от покупки С-400 у России. На это президент Турции ответил заявлением, в котором потребовал от США не вмешиваться во внутренние турецкие дела.

Минобороны РФ

На телеканале CNBC говорится о том, что о начале строительства военного объекта для будущего размещения на нём ЗРК С-400 стало известно после получения разведкой США спутниковых снимков территории Турции. На снимках, которые появились в отчёте американских спецслужб, как сообщается, можно видеть несколько надстроек для бункеров, а также площадку для размещения пусковой установки. По каким критериям в США определили, что эта площадка предназначается именно для С-400, не сообщается.

Для справки: российско-турецкий контракт предполагает приобретение Анкарой двух батарей С-400. На эти нужды российская сторона предоставила турецкому правительству кредит. Также договор подразумевает развитие российско-турецкого партнёрства с возможностью открытия производства С-400 на территории страны НАТО.

06.09.2018
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