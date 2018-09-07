В России разработаны системы защиты беспилотников от перехвата - ОАК

Геленджик. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В России разработаны защищенные от перехвата злоумышленниками каналы связи для беспилотников, заявили "Интерфаксу" в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"На примере классических электрических коптеров решены вопросы безопасности, в частности, отработан комплекс мер по недопущению перехвата управления третьими лицами за счет использования помехозащищенных каналов и помехозащищенных навигационных устройств", - сообщил представитель ОАК.

Он отметил, что также появляются разработки, которые позволят увеличить продолжительность полета и радиус действия беспилотных аппаратов.

"В перспективе беспилотники смогут выполнять принципиально новые функции. К примеру, на базе беспилотной авиации может быть создана транспортная система, которая решит проблему доставки грузов в труднодоступные районы и при этом сократит издержки. Это может быть особенно актуально для регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики", - сказал представитель корпорации.

Он подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты - это новое перспективное направление развития авиационной техники, которое имеет широкие возможности применения как в военной, так и в гражданской сфере.

С 6 по 9 сентября в Геленджике проходит 12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018". Выставка размещается на территории аэропорта "Геленджик" и испытательно-экспериментальной базы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева. Организатором проходящего раз в два года авиационного форума является Минпромторг РФ, устроителем - Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), оператор выставки - ОАО "Авиасалон".