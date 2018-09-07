Войти
07.09.2018
Интерфакс-АВН

В России разработаны системы защиты беспилотников от перехвата - ОАК

282
0
0
Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Геленджик. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В России разработаны защищенные от перехвата злоумышленниками каналы связи для беспилотников, заявили "Интерфаксу" в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"На примере классических электрических коптеров решены вопросы безопасности, в частности, отработан комплекс мер по недопущению перехвата управления третьими лицами за счет использования помехозащищенных каналов и помехозащищенных навигационных устройств", - сообщил представитель ОАК.

Он отметил, что также появляются разработки, которые позволят увеличить продолжительность полета и радиус действия беспилотных аппаратов.

"В перспективе беспилотники смогут выполнять принципиально новые функции. К примеру, на базе беспилотной авиации может быть создана транспортная система, которая решит проблему доставки грузов в труднодоступные районы и при этом сократит издержки. Это может быть особенно актуально для регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики", - сказал представитель корпорации.

Он подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты - это новое перспективное направление развития авиационной техники, которое имеет широкие возможности применения как в военной, так и в гражданской сфере.

С 6 по 9 сентября в Геленджике проходит 12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018". Выставка размещается на территории аэропорта "Геленджик" и испытательно-экспериментальной базы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева. Организатором проходящего раз в два года авиационного форума является Минпромторг РФ, устроителем - Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), оператор выставки - ОАО "Авиасалон".

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Проекты
Арктика
БПЛА
Похожие новости
07.09.2018
Развитие беспилотной авиации в России тормозят законодательные и технологические ограничения - ОАК
05.09.2018
Главной темой деловой программы "Гидроавиасалона–2018" станет "Цифровая авиапромышленность"
03.09.2018
Большой смотр гидроавиации
14.06.2018
Денис Мантуров провел совещание по подготовке к «Гидроавиасалону-2018»
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 05:40
  • 1
Денис Мантуров: руководителей некоторых предприятий приходится подталкивать к диверсификации
  • 07.09 04:54
  • 27
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 07.09 04:51
  • 12
ВМФ РФ получит новые реактивные самолеты-амфибии
  • 07.09 03:56
  • 42
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 07.09 03:51
  • 1621
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.09 03:03
  • 45
"Арматам" дали ход
  • 07.09 02:44
  • 16
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
  • 07.09 00:20
  • 11
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 06.09 23:48
  • 63
Смертельно опасный "Новичок"
  • 06.09 22:37
  • 2
"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру
  • 06.09 22:23
  • 3
"Китайский SpaceX" запустил сразу три спутника
  • 06.09 22:04
  • 10
2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса
  • 06.09 21:12
  • 28
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 06.09 20:00
  • 16445
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 19:51
  • 66
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники