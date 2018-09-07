Развитие беспилотной авиации в России тормозят законодательные и технологические ограничения - ОАК

Геленджик. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Отсутствие законодательной базы и технологические ограничения тормозят развитие беспилотной авиации в России, заявили "Интерфаксу" в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Сегодня развитие беспилотной авиации тормозит несколько инфраструктурных проблем: отсутствие законодательной базы, регламентирующей эксплуатацию такой техники. Интеграция беспилотников как полноправных участников воздушного движения, что требует внедрения новых диспетчерских стандартов. И, конечно, вопросы безопасности", - сообщил представитель ОАК.

По его словам, ОАК совместно с Научно-исследовательским центром (НИЦ) имени Жуковского уже приступила к развитию этого направления и готовит концепцию развития беспилотной авиации в России.

Собеседник агентства отметил, что также существуют и технологические ограничения. "Производятся хорошие аппараты, но они системно не увязаны по технологиям, назначению и применению. Поэтому необходимо создание целой инфраструктуры. Оснащение, материалы, технологические мощности для масштабного серийного производства, поддержка в эксплуатации - это реально только в рамках авиапромышленности", - подчеркнул представитель корпорации.

Он добавил, что некоторые ограничения для беспилотной авиатехники, к примеру, законодательные, требуют мер государственного регулирования - здесь специалисты ОАК готовы выступить консультантами.

"Сняв все эти ограничения, мы сможем говорить о формировании целой подоотрасли авиационной промышленности - беспилотной авиации", - сказал собеседник агентства.

С 6 по 9 сентября в Геленджике проходит 12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации - "Гидроавиасалон-2018". Выставка размещается на территории аэропорта "Геленджик" и испытательно-экспериментальной базы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева. Организатором проходящего раз в два года авиационного форума является Минпромторг РФ, устроителем - Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), оператор выставки - ОАО "Авиасалон".