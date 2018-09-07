Вооруженные силы Намибии приняли на вооружение китайские ПЗРК FN-6

ЦАМТО, 6 сентября. Как стало известно, в ходе недавних торжеств, посвященных празднованию Дня героев, Вооруженные силы Намибии приняли на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы FN-6 китайского производства.

Как сообщает Defenceweb.co.za, фотографии ПЗРК FN-6 в Намибии впервые появились в начале 2016 года, когда президент Хаге Гейнгоб посетил базу в Хрутфонтейн и осмотрел различные виды военной техники.

По мнению южноафриканских экспертов, Намибии могли быть перепроданы 50 ПЗРК FN-6, приобретенные в 2016 году ЮАР.

Согласно представленному ЮАР в рамках Договора о торговле оружием отчету за 2016 год, 50 ед. FN-6 были импортированы из Китая. Предполагалось, что они приобретены для центра, занимающегося оценкой зарубежных вооружений для разработки систем противодействия в интересах ВВС ЮАР. Однако в ответ на запрос Defenceweb.co.za, представитель ВС ЮАР сообщил, что в распоряжении Вооруженных сил нет ракет, импортированных из Китая.

Комплекс FN-6 принят на вооружение Народно-освободительной армии Китая и экспортировался в десятки стран. FN-6 был использован в качестве платформы для ряда других китайских ПЗРК серий HN и FY. Ракета ПЗРК оснащена инфракрасной ГСН. Дальность поражения цели – 6 км, высота – около 4 км.

В ходе празднования Дня героев 26 августа были продемонстрированы и другие новые образцы ВиВТ, включая ракетные установки, гаубицы и легкие внедорожники Agrale Marrua, часть из которых была оснащена пулеметами "Корд".

Несколько лет назад Намибия получила из России партию стрелкового оружия для оснащения батальона морской пехоты. Номенклатура поставленного Россией стрелкового оружия Намибии включает: автоматы АК-103 калибра 7,62х39 мм и АК-105 калибра 5,45x39 мм, пистолеты-пулеметы ПП-19-01 "Витязь" под патрон 9х19 мм, снайперские винтовки СВД-С, 7,62-мм пулеметы ПКП "Печенег" и 5,45-мм ручные пулеметы РПК-74М, пулеметы "Корд" под патрон 12,7х108 мм, 30-мм автоматические гранатометы АГС-30 и 40-мм подствольные гранатометы ГП-34. Намибия также заказала противотанковые комплексы 9M133 "Корнет-Э".

День героев отмечается в память о битве при Омугулу-Гумбаше 26 августа 1966 года между Вооруженными силами ЮАР и Народной освободительной армией Намибии (военное крыло СВАПО).