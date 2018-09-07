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07.09.2018
ЦАМТО

ТАНТК им. Г.М.Бериева работает над продвижением самолета-амфибии Бе-200 на рынок США

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Бе-200
Гидросамолет Бе-200.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 6 сентября. Россия продвигает на американский рынок самолет-амфибию Бе-200. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам генеральный директор – генеральный конструктор ТАНТК им. Г.М.Бериева Юрий Грудинин.

"Мы работаем по продвижению самолета (Бе-200 – ред.) на американский рынок", – сказал Ю.Грудинин, не уточняя подробностей.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Бе-200
Компании
ТАНТК им. Бериева
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