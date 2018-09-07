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07.09.2018
ЦАМТО

Иностранные саперы приступили к обучению в Международном противоминном центре

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Сапер
Сапер.
Источник: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

ЦАМТО, 6 сентября. В Международном противоминном центре Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированном в подмосковном Нахабино, приступили к обучению иностранные военнослужащие.

26 военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в течение двух месяцев освоят программу по гуманитарному разминированию в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности ООН IMAS.

Подготовку иностранных военнослужащих проводят преподаватели центра, имеющие боевой опыт в практическом разминировании на территории Сирийской Арабской Республики и ряда других стран.

Обучение ведется на четырех циклах – подготовки специалистов разминирования, подготовки специалистов по противодействию самодельным взрывным устройствам, подготовки специалистов минно-розыскной службы и на цикле робототехники и специальных работ.

Все практические занятия проводятся на специально оборудованных площадках учебно-тренировочных комплексов.

Объекты учебно-материальной базы Международного противоминного центра созданы с учетом накопленного опыта российских саперов в выполнении специальных задач, в том числе в Сирийской Арабской Республике. Среди образцов – "джихад-мобиль" на базе внедорожника и обшитый стальными листами, пояса смертника, другие всевозможные образцы самодельных взрывных устройств.

К настоящему времени в Центре прошли обучение более 50-ти военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

По окончании курса обучения выпускникам будут выданы дипломы специального образца, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

06.09.2018
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