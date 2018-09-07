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07.09.2018
РИА Новости

Разработчик назвал сроки начала испытаний вертолета Ка-62

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Вертолет Ка-62
Вертолет Ка-62.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Вертолеты России

ГЕЛЕНДЖИК, 6 сен - РИА Новости. Новый российский многоцелевой вертолет Ка-62 приступит к сертификационным испытаниям до конца года, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"До конца 2018 года планируется завершить заводские испытания Ка-62 и приступить к сертификационным", - сказали в компании.

В пресс-службе также сообщили, что летный образец Ка-62 совершил свой первый перелет и приземлился на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке, где будет представлен участникам и гостям Восточного экономического форума.

Первый испытательный полет Ка-62 состоялся в мае 2017 года. За прошедший год были проведены летные испытания, по результатам которых выполнены доработки, направленные на повышение надежности вертолета. В частности, были усовершенствованы и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции.

По завершении всех необходимых работ Ка-62 в соответствии с программой испытаний выполнил серию регулярных и устойчивых испытательных полетов, которые подтвердили его высокие летно-технические характеристики, а также низкий уровень расхода топлива по сравнению с конкурентами. В ходе последнего полета по программе испытаний вертолет пролетел 260 километров.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием.

06.09.2018
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