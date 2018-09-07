Ростех представил композитный самолет на поплавковом шасси

Госкорпорация Ростех представила на выставке "Гидроавиасалон-2018" самолет Т-500А на поплавковом шасси для водного базирования. Данная модификация может быть использована для выполнения патрульных и поисково-спасательных работ в прибрежных зонах, а также для доставки грузов.

Т-500А за счет наличия поплавкового шасси значительно расширил сферу и географию применения. Для эксплуатации новой модификации легкого цельнокомпозитного самолета не требуется наличие взлетно-посадочных полос, он может базироваться на гидродромах, в речных и морских портах. Технологии, по которым изготовлен планер, делают машину пригодной для эксплуатации в любом климате.

"Это современный многофункциональный планер, который может применяться для выполнения широкого круга задач – поисково-спасательных работ, доставки медикаментов, почты и других грузов на территориях, где нет оборудованных взлетно-посадочных полос, но есть пригодные для посадки водоемы. При этом самолет является универсальным – при необходимости поплавковое шасси может быть оперативно заменено на колесное или лыжное", – сказал индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Т-500А является модификацией специализированного воздушного судна для выполнения авиахимработ Т-500. Проект реализует ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина (входит в холдинг "РТ-Химкомпозит" Госкорпорации Ростех) совместно с фирмой "МВЕН" (Республика Татарстан).

"Проект Т-500 обладает большим потенциалом. Спрос на неприхотливые экономичные машины есть не только в сельском хозяйстве. Например, самолеты типа Т-500А необходимы МЧС, экологическим и охранным службам. Мы планируем продолжить развитие линейки самолетов Т-500", – отметил генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин.

ОНПП "Технология" организует выпуск самолета Т-500 в рамках стратегии по увеличению объема гражданской продукции. В 2017 году доля выручки предприятия от продажи продукции гражданского назначения составила 19,7%. К 2025 году предприятие планирует довести этот показатель до 37,4% за счет производства Т-500, а также вывода на рынок новой продукции.