В Китае начата постройка первой подводной лодки для Таиланда

Как сообщили таиландские ресурсы, 4 сентября 2018 года на китайском судостроительном предприятии Wuchan Shipbuilding (входящем в состав объединения Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Ltd. китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation - CSIC) в Ухани состоялась церемония первой резки стали для первой дизель-электрической подводной лодки проекта S26T для Таиланда. Тем самым начато строительство этой подводной лодки, сдача которой ВМС Таиланда запланирована на 2023 год. Насколько можно судить, это первая современная неатомная подводная лодка, строящаяся в КНР на экспорт со времен строительства для Египта подводных лодок проекта 033 в начале 1980-х годов.

На церемонии первой резки стали для первой дизель-электрической подводной лодки проекта S26T для Таиланда, начатой строительством на китайском судостроительном предприятии Wuchan Shipbuilding. Ухань (КНР), 04.09.2018 (с) www.facebook.com/kapitaennem0

Напомним, что в мае 2017 года правительство Таиланда завершило длившийся более 20 лет процесс выбора типа подводводной лодки для своего флота, подписав, наконец, контракт стоимостью 390 млн долл с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding and Offshore International Company (CSOC, входит в состав китайской государственной судостроительной корпорации CSIC) на постройку одной большой дизель-электрической подводной лодки китайского специального экспортного проекта S26T.

Подводная лодка S26T считается экспортным аналогом строящихся для ВМС НОАК больших дизель-электрических подводных лодок проекта 039А и, предположительно, имеет надводное водоизмещение более 2600 тонн. Всего ВМС Таиланда планируют приобрести три лодки проекта S26T, с заказом двух дополнительных со вводом их в строй к 2026 году.

Хотя Таиланд в свое время был первой и единственной страной в Азии после Японии, обзаведшейся подводным флотом (построив четыре подводные лодки типа Matchanu в Японии во второй половине 1930-х годов), однако после их списания в 1951 году до настоящего времени не имел подводных лодок в составе ВМС.

Для китайского судостроения контракт на постройку подводной лодки проекта S26T для Таиланда стал вторым экспортным достижением с проектами подводных лодок современного поколения после соглашения 2015 года о постройке восьми подводных лодок экспортного проекта S20 (надводным водоизмещением около 2000 тонн) для Пакистана. Фактически, видимо, однако лодка проекта S26T для Таиланда была начата строительством раньше пакистанских.

Судостроительное предприятие Wuchan Shipbuilding в Ухани на реке Янцзы является традиционным ведущим строителем неатомных подводных лодок для ВМС НОАК.

На церемонии первой резки стали для первой дизель-электрической подводной лодки проекта S26T для Таиланда, начатой строительством на китайском судостроительном предприятии Wuchan Shipbuilding. Ухань (КНР), 04.09.2018 (с) www.facebook.com/kapitaennem0