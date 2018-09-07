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07.09.2018
bmpd.livejournal.com

Передана на испытания новая ценная единица ВМФ России

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Как сообщают, в Санкт-Петербург по внутренним водным путям прибуксирован для прохождения испытаний завершенный строительством для ВМФ России на АО "Сокольская судоверфь" (Сокольское, Нижегородская область) "представительский" катер связи КСВ-2168 проекта 1388НЗ (заводской номер 403).

Прибуксированный в Санкт-Петербург для прохождения испытаний завершенный строительством для ВМФ России на АО "Сокольская судоверфь" (Сокольское, Нижегородская область) катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ (заводской номер 403), 05.09.2018 (с) Gogs / forums.airbase.ru

Это головной катер связи модифицированного проекта 1388НЗ (разработчик - АО КБ "Вымпел", Нижний Новгород в серии из трех единиц, заказанных АО "Сокольская судоверфь" по государственному контракту с Министерством обороны России на поставку трех катеров с заводскими номерами 403, 404 и 405, со сроками сдачи, соответственно, в 2017-2019 годы. Катер КС-2168 (заводской номер 403) был спущен на воду 27 октября 2017 года, и 26 августа 2018 года по окончании достроечных работ был начат буксировкой из Сокольского в Санкт-Петербург. Сдача катера сейчас запланирована на конец 2018 года. Строительство двух следующих катеров связи с заводскими номерами 404 и 405, по известным данным, фактически не осуществляется.

Катера связи проекта 1388Н3 строятся применительно к классу КМ(*)Ice2[1]R2-RSN AUT1 Special purpose ship (специального назначения) Российского морского регистра судоходства (РС). Назначение катеров - доставка членов командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений.Основные характеристики катера модифицированного проекта 1388Н3:

длина наибольшая, - 66,9 м;

Ширина наибольшая - 11,0 м;

Высота борта на миделе - 5,0 м;

Осадка на миделе по КВЛ (расчетная) - 3,0 м;

Автономность - 10 сут;

Дальность плавания - 1000 миль.

Катера связи семейства проекта 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов разработанного ЦКБ "Вымпел" проекта 1388 (шифр "Баклан") и катеров радиационной и химической разведки проекта 1388Р, построенных для ВМФ СССР в количестве 50 единиц в 1974-1990 годах на Сосновском судостроительном заводе.

Строительство катеров связи проекта 1388Н было начато на Сокольской судоверфи после 2000 года. В 2006 году там был достроен по проекту 1388Н (разработчик АО КБ "Вымпел") и введен в строй Черноморского флота в качестве представительского катера командира Новороссийской ВМБ катер связи КСВ-67 (заводской номер 482), изначально заложенный еще в советское время по проекту 1388Р на Сосновском судостроительном заводе. Затем на Сокольской судоверфи по контракту с Министерством обороны России было начато строительство двух катеров связи проекта 1388Н3 уже специальной постройки (с широким использованием импортного оборудования). Головной катер связи КСВ-872 проекта 1388НЗ (заводской номер 401) прибыл к месту службы на Северный флот 25 июля 2011 года. Второй катер этого проекта КСВ-2155 (заводской номер 402) прибыл к месту службы в Новороссийск 17 декабря 2013 года.

Закаанные Сокольской судоверфи три дополнительных катера связи модифицированного проекта 1388Н3 с заводскими номерами 403-405 заметно отличаются от двух первых катеров этого проекта архитектурным обликом.

Стоит отметить, что в 2015 году Сокольская судоверфь также получила государственный контракт на постройку для ВМФ России двух катеров-торпедоловов проекта 1388Н3Т на базе проекта 1388Н3 (заводские номера 451 и 452) со сроками сдачи в 2018 и 2019 годах соответственно. Строительство головного катера-торпедолова было начато предприятием в 2016 году, второго - в 2017 году, однако, видимо, сдача головного будет произведена не ранее 2019 года.

Сокольская судоверфь также с 2006 по 2015 годы сдала Министерству обороны России восемь судов-мишеней проекта 436бис (заводские номера с 014 по 021) и в 2017 году получила государственный контракт еще на два таких судна-мишени (заводские номера 022 и 023).

Прибуксированный в Санкт-Петербург для прохождения испытаний завершенный строительством для ВМФ России на АО "Сокольская судоверфь" (Сокольское, Нижегородская область) катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ (заводской номер 403), 05.09.2018 (с) Gogs / forums.airbase.ru

06.09.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Сосновский судзавод
Проекты
Военные учения
СФ
ЧФ
ЯО
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