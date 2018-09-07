Денис Мантуров: руководителей некоторых предприятий приходится подталкивать к диверсификации

За последние несколько недель глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров дал несколько развёрнутых интервью в крупных федеральных СМИ.

Портал profiok.com обобщил заявления министра относительно ключевых задач Минпромторга, противостояния санкциям, диверсификации оборонных предприятий и создания в ОПК новых интегрированных структур.

О задачах Минпромторга

Если в предыдущие четыре года работы Дениса Мантурова в должности главы Минпромторга основной задачей была реализация планов по импортозамещению, то теперь акцент сместился в сторону развития так называемого ННЭ – несырьевого неэнергетического экспорта. Согласно майскому указу Владимира Путина, предстоит увеличить общий объём экспорта к 2024 практически в два раза и довести его объём до 250 млрд долларов.

"Я абсолютно уверен, что это реально, если приложить усилия и помогать нашим предприятиям", – цитирует главу Минпромторга журнал "Деньги".

В интервью "[url=]Комсомольской правде[/url]" Мантуров приводит следующие цифры: доля несырьевых товаров в общем объёме экспорта за первые четыре месяца 2018 года составила почти треть: 45,5 из 139,5 млрд долларов. Россия активно экспортирует пшеницу и различные виды продовольствия, а также удобрения, лесобумажные и химические товары, металлопродукцию и изделия, выпускаемые отечественными машиностроителями. К концу 2018 года, по оценкам Минпромторга, несырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти на 7 процентов, причём показатель экспорта по четырём отраслям – сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение, авиа- и автопром – должен вырасти до 4,3 млрд долларов.

Разумеется, рост экспорта невозможен без государственной поддержки предприятий. Минпромторг собирается развивать новые инструменты поддержки, а также помогать продвигать на внешних рынках российские бренды. Здесь могут помочь торговые представительства РФ, которые весной этого года перешли в ведение Минпромторга.

По мнению министра, площадкой для заключения стратегически важных для российских отраслей экономики контрактов может стать Всемирная промышленная выставка ЭКСПО-2025. Россия подала заявку на проведение этой выставки в Екатеринбурге. Денис Мантуров уверен, что у России есть хорошие шансы на то, чтобы обойти конкурентов – Осаку и Баку – и получить право на проведение этого масштабного мероприятия.

В интервью "Деньгам" министр также упоминает о том, что для роста экспорта обязательно нужно поднимать производительность труда на предприятиях обрабатывающей промышленности. Этим компаниям в ближайшее время предстоит заняться модернизацией основных фондов, а также внедрять передовые технологические, организационные и управленческие решения.

Важный аспект деятельности ведомства Мантурова – экологическое регулирование. На всех производствах, негативно влияющих на окружающую среду, в обязательном порядке должны использоваться наилучшие доступные технологии, то есть ущерб экологии должен быть минимальным.

Сейчас ведомство разрабатывает проект государственной программы "Развитие ОПК на период до 2027 года". Мантуров считает, что обновлённая оборонка – это не только современное оборудование, но и проекты по цифровизации управления и производства, например, системы управления полным жизненным циклом изделий. Сейчас Ростех при участии специалистов Росатома и российских разработчиков программного обеспечения работает над созданием таких систем, чтобы исключить зависимость от иностранного ПО.

Об импортозамещении и санкциях

"Я бы слукавил, если бы сказал, что санкции совсем на нас не отразились", – признаётся Денис Мантуров.

Однако он отмечает, что российской промышленности удалось адаптироваться к режиму ограничений очень быстро, в течение буквально пары лет. Предприятия занялись поиском других поставщиков и новых рынков для сбыта, правительство им помогло за счёт целевой поддержки модернизации. По словам министра, в последние два года индекс промышленного производства в нашей стране показывает устойчивый рост, а обрабатывающие производства растут, опережая прогнозы.

Важно, что процессы импортозамещения идут не за счёт слепой "накачки" предприятий деньгами. Вот слова Дениса Мантурова: "В создание российских аналогов иностранной продукции в 2017 году всего было инвестировано свыше 600 млрд руб., из них государство выделило более 120 млрд руб. Успешный запуск проектов обеспечит реализацию готовой продукции до 2020 года на сумму около 2,6 трлн руб. и, соответственно, налоговые поступления". Проще говоря, средства, вложенные государством, возвращаются, пусть и не очень быстро. "Главное – не растерять набранный темп", – говорит министр.

В каком-то смысле на руку локализованным производствам играет ослабление рубля. Чем меньше комплектующих предприятие закупает за рубежом и чем больше продукции отправляет на экспорт, тем выгоднее ему работать в сложившихся условиях.

К тому же сейчас активно обсуждается переход на расчёт с рядом стран в национальных валютах, а не в долларах. Речь идёт о странах Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и ЮВА.

В целом, несмотря на санкционные ограничения, оборонка сохраняет положительную динамику. По данным Минпромторга, выпуск продукции предприятий ОПК за последние пять лет увеличился в 1,7 раза. Примерно такими же цифрами оценивается рост производительности труда.

В текущем году ожидается прирост промышленного производства на 5 процентов, а в период до 2024 года аналитики Минпромторга ожидают рост на 8 процентов ежегодно. В гражданском секторе ОПК прогнозируется минимальный ежегодный прирост на уровне 13 процентов.

О реструктуризации оборонки и создании интегрированных структур

По словам министра, на сегодня оборонно-промышленный комплекс РФ базируется на 63 интегрированных структурах, производящих 78 процентов общего объёма продукции. Подобная конфигурация позволяет эффективно управлять самым масштабным за последние годы инвестиционным циклом, заявил Мантуров корреспонденту "Интерфакса". Когда предприятия объединены в одну корпорацию, возникает синергетический эффект за счёт "схожести применяемых технологий, взаимодополняемости конструкторского потенциала и мощностей, аналогичности рынков сбыта". Кроме того, интеграция позволяет оптимизировать структуру управления, ликвидировать промежуточные корпоративные управленческие уровни.

Исходя из этих соображений, процессы по объединению предприятий в крупные интегрированные структуры будут продолжены. Например, уже принято окончательное решение о вхождении Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в ГК "Ростех", сейчас готовятся все необходимые для этого документы.

Помимо этого, сейчас в составе Ростеха создаётся холдинговая компания, которая будет заниматься промышленными взрывчатыми веществами и спецхимией (туда войдёт завод имени Я.М. Свердлова в Дзержинске, на котором недавно произошёл взрыв – прим. profiok.com).

Одновременно создаётся корпорация, которая объединит предприятия морского приборостроения. Подходит к концу интеграция в существующие холдинги оборонных предприятий Крыма и Севастополя, а также ремонтных заводов, находящихся в ведении министерства обороны.

Также создаётся структура, которая станет центром компетенций по информационно-аналитическому сопровождению решения задач в области развития оборонки. Это ВНИИ "Центр", который появится на базе сразу нескольких НИИ.

Глава Минпромторга также рассказал о существующем проекте по созданию единого ракетно-космического холдинга (эта идея появилась у Дмитрия Рогозина ещё до его назначения главой Роскосмоса – прим. profiok.com). Эта корпорация должна объединить предприятия Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Роскосмоса, корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и концерна "РТИ Системы". Однако, как заметил Д. Мантуров, говорить о принятом решении преждевременно, поскольку концепция "нуждается в детальном рассмотрении и проработке".

О диверсификации ОПК и госпрограмме вооружения

О 1990-х, когда предприятия ОПК производили кастрюли и этими же кастрюлями выдавали зарплату сотрудникам, Денис Мантуров предлагает забыть. Хотя пик государственного оборонного заказа (ГОЗ) проходит, это происходит планомерно, поэтому у предприятий есть возможность вовремя отреагировать на изменение ситуации.

"По каким-то предприятиям это происходит очень быстро, эффективно, динамично, не надо никого заставлять, – делится Мантуров с журналистами РИА \"Новости\". – Однако есть ряд руководителей, которые считают, что фонтан будет бить вечно. Им приходится подсказывать, подталкивать их".

В целом по предприятиям ОПК доля продукции гражданского назначения в 2017 году составляла 18 процентов, в 2018 году ожидается 19 процентов. Если сохранять темп, то достижение к 2030 году пропорции 50 на 50 вполне реально. Есть предприятия, которые уже достигли нужных показателей, например, концерн "Швабе".

Заметим, что снижение объёма ГОЗ вовсе не означает, что предприятия должны полностью переключиться на выпуск продукции гражданского назначения. Есть ещё внешние рынки, и их освоение – существенный стимул для развития.

Тут многое зависит от спроса на рынке. Например, несмотря на намерение России отказаться от строительства вертолётоносцев, отечественные кораблестроители смогут произвести такие корабли, как только появится реальный заказчик.

По оценке Минпромторга, портфель зарубежных заказов на российское вооружение составляет около 45 млрд долларов. "Фактически предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами на поставку высокотехнологичных вооружений и военной техники", – говорит Денис Мантуров.

Что касается перевода части производственных мощностей на гражданские рельсы, то государство сейчас формирует целый комплекс мер стимулирования спроса и господдержки.

Глава Минпромторга назвал новую госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы сбалансированной. В качестве ключевых её особенностей он отмечает изменение правил ценообразования и переход к долгосрочным контрактам жизненного цикла. Новая программа позволит увеличивать серийность изделий, а значит, снижать цену. Благодаря долгосрочным контрактам компании смогут с большим горизонтом планировать свои издержки, а значит, получат возможность привлекать инвесторов.

О кадрах, привлечении молодёжи и перспективах старшего поколения

"Конечно, мы стимулируем обновление кадрового состава, привлечение молодежи и её дальнейшее профессиональное развитие по всем отраслям", – честно говорит Денис Мантуров.

Для привлечения в отрасль молодых специалистов Минпромторг делает очень много, например, проводит чемпионаты WorldSkills Hi-Tech и различные другие мероприятия, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий.

"Это не значит, что мы выключаем из каких-то процессов самых опытных профессионалов", – подчёркивает глава Минпромторга. Он приводит в пример Минпромторг, при котором создан консультативный совет, состоящий из бывших министров СССР, РСФСР и России по основным отраслям промышленности.

О том, как быть тем специалистам предпенсионного возраста, кто не попадает в категорию "самых опытных профессионалов", министр ничего не сказал. Людям, оставшимся без работы, например, из-за автоматизации производства, он посоветовал податься в наставники, освоить новые навыки либо переехать на Дальний Восток, где остро не хватает рабочих рук. Подробности о том, как Денис Мантуров представляет себе переезд и переобучение людей старшего возраста, к сожалению, остались за рамками опубликованных интервью.

Для тех, кто помоложе, будут запущены программы дополнительного образования, а также программы повышения мобильности. "Один из главных приоритетов диверсификации – сохранение "в орбите" оборонно-промышленного комплекса квалифицированных кадров", – отмечает глава Минпромторга.