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07.09.2018
Военный паритет

Польский анти-дрон "Ланка"

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LANCA 2.0
LANCA 2.0.
Источник: armyrecognition.com

На Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2018 в Польше местная компания Wojskowe Zakady Elektroniczne (WZE) представляет свои новые беспилотники LANCA 2.0, предназначенные для нейтрализации небольших летающих объектов, сообщает armyrecognition.com (6 сент. 2018).

Потенциальная угроза от небольших БЛА в руках террористов или во время боевых действий это реальность - сегодня эти летающие аппараты могут нести камеры наблюдения или мощные взрывчатые вещества. Беспилотники создали новый уровень угрозы для войск и сил безопасности, но также расширили опасность для гражданских электростанций, спортивных арен, кораблей, железных дорог и трубопроводов.

По этим причинам вооруженные силы и силы безопасности разработали технологию анти-беспилотников. Новый аппарат этого класса LANCA 2.0 предназначен для электронного подавления, имеет широкий диапазон частот, способных нейтрализовать дроны на расстоянии до 1000 м. На верхней части планера есть рельс Picatinny, на который установлен тактический прицел.

Недавно польская Инспекция вооружений начала технический диалог по программе NIDA с местными и международными компаниями по поставке системы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА).

06.09.2018
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Страны
Польша
Проекты
БПЛА
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