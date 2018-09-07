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07.09.2018
Военный паритет

Украина ремонтирует турецкие Ми-17

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Ми-17 турецкой жандармерии
Ми-17 турецкой жандармерии.
Источник: forum.militaryparitet.com

Украинские компании выиграли турецкий тендер на 40 млн долл США на ремонт и и модернизацию турецких вертолетов Ми-17, говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины (5 сент. 2018).

Согласно заявлению МВД, украинский ГП "Конотопский Авиаремонтный завод" Авиакон ”и производитель авиадвигателей ”Мотор Сич" выиграли тендер на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии.

"У нас есть договоренности о сотрудничестве с погранслужбой, полицией и поисково-спасательной службой Турции. Также благодарю за сотрудничество в военной сфере. Сейчас мы реализуем большой проект по модернизации вертолетов Ми-17”, сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе визита в Турцию. По словам министра, этот контракт является результатом 6-месячной работы с Министерством внутренних дел Турции.

Военно-транспортные вертолеты Ми-17 являются одними из самых популярных в своем классе, предназначены как для перевозки личного состава, так и грузов, в том числе на внешней подвеске, могут быть использованы в поисково-спасательных операциях, есть вооруженные версии вертолета.

06.09.2018
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Страны
США
Турция
Украина
Продукция
Ми-17
Компании
Мотор Сич
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