Украина ремонтирует турецкие Ми-17

Украинские компании выиграли турецкий тендер на 40 млн долл США на ремонт и и модернизацию турецких вертолетов Ми-17, говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины (5 сент. 2018).

Согласно заявлению МВД, украинский ГП "Конотопский Авиаремонтный завод" Авиакон ”и производитель авиадвигателей ”Мотор Сич" выиграли тендер на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии.

"У нас есть договоренности о сотрудничестве с погранслужбой, полицией и поисково-спасательной службой Турции. Также благодарю за сотрудничество в военной сфере. Сейчас мы реализуем большой проект по модернизации вертолетов Ми-17”, сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе визита в Турцию. По словам министра, этот контракт является результатом 6-месячной работы с Министерством внутренних дел Турции.

Военно-транспортные вертолеты Ми-17 являются одними из самых популярных в своем классе, предназначены как для перевозки личного состава, так и грузов, в том числе на внешней подвеске, могут быть использованы в поисково-спасательных операциях, есть вооруженные версии вертолета.