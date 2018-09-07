Польша оснащает "Леопарды-2" своим оборудованием

На Международной оборонной выставке MSPO 2018 в Кельце (Польша) демонстрируется основной боевой танк Leopard 2A5 с дистанционным модулем вооружения и тепловизором польской разработки и производства, сообщает defence24.pl (5 сент. 2018). Это оборудование создано специалистами польского оборонного концерна PGZ (Polskiej Grupy Zbrojeniowej).

Группа военных заводов Wojskowe Zakady Motoryzacyjne S.A. построила в Польше национальную базу сервисного и технического обслуживания танков этого типа, состоящих на вооружении Войска Польского. Компания WZM стала лидером в обслуживании трансмиссий танков Leopard 2A5 (SZ RP, 2A4/2A5/2PL).

Танк Leopard 2A5 демонстрируется с модулем вооружения ZSMU (Zdalnie Sterowany Modu Uzbrojenia) с пулеметом калибра 12,7 мм и модернизированным тепловизионным прицелом наводчика EMES-15 с камерой KLW-1 Asteria. Модуль ZSMU-1276A3B производства ZM Tarnw S.A. заменил пулемет MG3 калибра 7,62 мм. Новый стрелковый модуль значительно расширяет возможности экипажа танка по поражению целей, таких как низколетящие воздушные цели и пехота противника. Углы наклона пулемета по вертикали -5/+50 град, по азимуту 360 град. Перезаряжание пулемета может быть электрическое или вручную (при сбое).

Тепловизионный прицел наводчика EMES-15 имеет детектор второго поколения, работающий на частоте 8-12 мкм, разрешение 640х512 пикселей, может работать в температурах от - 30 до +55 градусов по Цельсию. Камеры Asteria также предусмотрены для программы модернизации танков Leopard 2A4PL.