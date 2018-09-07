Войти
07.09.2018
Военный паритет

Польша оснащает "Леопарды-2" своим оборудованием

226
0
0
Боевой танк Leopard 2A5
Боевой танк Leopard 2A5, модернизированный специалистами польского оборонного концерна PGZ (Polskiej Grupy Zbrojeniowej).
Источник: defence24.pl

На Международной оборонной выставке MSPO 2018 в Кельце (Польша) демонстрируется основной боевой танк Leopard 2A5 с дистанционным модулем вооружения и тепловизором польской разработки и производства, сообщает defence24.pl (5 сент. 2018). Это оборудование создано специалистами польского оборонного концерна PGZ (Polskiej Grupy Zbrojeniowej).

Группа военных заводов Wojskowe Zakady Motoryzacyjne S.A. построила в Польше национальную базу сервисного и технического обслуживания танков этого типа, состоящих на вооружении Войска Польского. Компания WZM стала лидером в обслуживании трансмиссий танков Leopard 2A5 (SZ RP, 2A4/2A5/2PL).

Танк Leopard 2A5 демонстрируется с модулем вооружения ZSMU (Zdalnie Sterowany Modu Uzbrojenia) с пулеметом калибра 12,7 мм и модернизированным тепловизионным прицелом наводчика EMES-15 с камерой KLW-1 Asteria. Модуль ZSMU-1276A3B производства ZM Tarnw S.A. заменил пулемет MG3 калибра 7,62 мм. Новый стрелковый модуль значительно расширяет возможности экипажа танка по поражению целей, таких как низколетящие воздушные цели и пехота противника. Углы наклона пулемета по вертикали -5/+50 град, по азимуту 360 град. Перезаряжание пулемета может быть электрическое или вручную (при сбое).

Тепловизионный прицел наводчика EMES-15 имеет детектор второго поколения, работающий на частоте 8-12 мкм, разрешение 640х512 пикселей, может работать в температурах от - 30 до +55 градусов по Цельсию. Камеры Asteria также предусмотрены для программы модернизации танков Leopard 2A4PL.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
29.08.2018
Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"
22.08.2018
УБИМ — "боевой скорпион" для армии. В России создана новая инженерная бронемашина
14.08.2018
Российский танк "Армата" вооружен смертоносными лазерами и рельсоторонами?
07.08.2018
Сюрприз для США: у "Арматы" нашли секретное оружие
06.08.2018
Боевой болид. Почему Т-72 — лучшая "игрушка" армии России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 05:40
  • 1
Денис Мантуров: руководителей некоторых предприятий приходится подталкивать к диверсификации
  • 07.09 04:54
  • 27
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 07.09 04:51
  • 12
ВМФ РФ получит новые реактивные самолеты-амфибии
  • 07.09 03:56
  • 42
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 07.09 03:51
  • 1621
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.09 03:03
  • 45
"Арматам" дали ход
  • 07.09 02:44
  • 16
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
  • 07.09 00:20
  • 11
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 06.09 23:48
  • 63
Смертельно опасный "Новичок"
  • 06.09 22:37
  • 2
"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру
  • 06.09 22:23
  • 3
"Китайский SpaceX" запустил сразу три спутника
  • 06.09 22:04
  • 10
2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса
  • 06.09 21:12
  • 28
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 06.09 20:00
  • 16445
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 19:51
  • 66
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники