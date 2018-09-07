"Твярды" получает новый пакет обновлений

На Международной оборонной выставке MSPO 2018 польский производитель оружия Bumar-Labedy (входит в группу Polish Armament Group (PGZ) представляет комплексный пакет модернизации танка T-72, сообщает armyrecognition.com (5 сент. 2018). Танк PT-91M2 увеличит огневую мощь, живучесть, подвижность, комфорт экипажа и эргономику.

Целью программы является продление срока службы танка, который будет использоваться только резервными силами вооруженных сил Польши в ближайшие несколько лет. PT-91M2 также упоминается как Twardy ("Твердый"), является дальнейшим развитием T-72M1 и производился по лицензии в Польше в течение многих лет.

PT-92M2 может оснащаться пушкой L-48MS или 2A46M-4 калибра 125 мм с повышенной точностью стрельбы. Танк оснащен "новым" автоматическим погрузчиком типа "карусель" (carousel), который монтируется на полу башни, а также на задней стенке башни. Имеется новое отделение для хранения дополнительных боеприпасов. Танк оснащен многотопливным дизельным двигателем мощностью 1000-1200 л.с. и модернизированной механической коробкой передач.

ОБТ оснащен новым пакетом брони, который включает в себя динамическую (реактивную) броню третьего поколения ERAWA, установленную спереди и на каждой стороне корпуса. Для усиления защиты от РПГ, задние бока и задняя часть корпуса снабжены проволочной клеткой. Защиту обеспечивает также лазерная система предупреждения SSP-1 OBRA-3, предназначенная для обнаружения излучения транспортных средств и военных объектов от импульсных дальномеров лазерных осветителей.

Новое стандартное оснащение РТ-91М2 также включает в себя пассивный ночной прибор наблюдения PNK-72 Radomka для водителя, всенаправленную систему наблюдения, дневную/ночную камеру KDN-1T, а также пассивную систему ночного видения TKN-3z для командира. Всенаправленная система наблюдения SOD ATENA предназначена для широкоугольного наблюдения за окрестностями вокруг танка. Система позволяет командиру и экипажу вкруговую наблюдать местность в телевизионном и ИК режимах в течение дня/ночи и сумерках.