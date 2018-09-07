Войти
07.09.2018
Военный паритет

"Твярды" получает новый пакет обновлений

232
0
0
Т-72 ВС Польши
Т-72 ВС Польши.
Источник: armyrecognition.com

На Международной оборонной выставке MSPO 2018 польский производитель оружия Bumar-Labedy (входит в группу Polish Armament Group (PGZ) представляет комплексный пакет модернизации танка T-72, сообщает armyrecognition.com (5 сент. 2018). Танк PT-91M2 увеличит огневую мощь, живучесть, подвижность, комфорт экипажа и эргономику.

Целью программы является продление срока службы танка, который будет использоваться только резервными силами вооруженных сил Польши в ближайшие несколько лет. PT-91M2 также упоминается как Twardy ("Твердый"), является дальнейшим развитием T-72M1 и производился по лицензии в Польше в течение многих лет.

PT-92M2 может оснащаться пушкой L-48MS или 2A46M-4 калибра 125 мм с повышенной точностью стрельбы. Танк оснащен "новым" автоматическим погрузчиком типа "карусель" (carousel), который монтируется на полу башни, а также на задней стенке башни. Имеется новое отделение для хранения дополнительных боеприпасов. Танк оснащен многотопливным дизельным двигателем мощностью 1000-1200 л.с. и модернизированной механической коробкой передач.

ОБТ оснащен новым пакетом брони, который включает в себя динамическую (реактивную) броню третьего поколения ERAWA, установленную спереди и на каждой стороне корпуса. Для усиления защиты от РПГ, задние бока и задняя часть корпуса снабжены проволочной клеткой. Защиту обеспечивает также лазерная система предупреждения SSP-1 OBRA-3, предназначенная для обнаружения излучения транспортных средств и военных объектов от импульсных дальномеров лазерных осветителей.

Новое стандартное оснащение РТ-91М2 также включает в себя пассивный ночной прибор наблюдения PNK-72 Radomka для водителя, всенаправленную систему наблюдения, дневную/ночную камеру KDN-1T, а также пассивную систему ночного видения TKN-3z для командира. Всенаправленная система наблюдения SOD ATENA предназначена для широкоугольного наблюдения за окрестностями вокруг танка. Система позволяет командиру и экипажу вкруговую наблюдать местность в телевизионном и ИК режимах в течение дня/ночи и сумерках.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
PT-91
Т-72
Похожие новости
16.08.2018
Война по-старинке: когда поляки бросят советское оружие
31.07.2018
"Уралвагонзавод" предложил Минобороны новую версию модернизации танка Т-72
22.06.2018
Танк Т-72 станет брендом
07.02.2018
Почему в странах НАТО дорожат советским вооружением
12.01.2018
Польские танки у границ Союзного государства. Как отреагируют Минск и Москва?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 05:40
  • 1
Денис Мантуров: руководителей некоторых предприятий приходится подталкивать к диверсификации
  • 07.09 04:54
  • 27
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 07.09 04:51
  • 12
ВМФ РФ получит новые реактивные самолеты-амфибии
  • 07.09 03:56
  • 42
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 07.09 03:51
  • 1621
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.09 03:03
  • 45
"Арматам" дали ход
  • 07.09 02:44
  • 16
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
  • 07.09 00:20
  • 11
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 06.09 23:48
  • 63
Смертельно опасный "Новичок"
  • 06.09 22:37
  • 2
"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру
  • 06.09 22:23
  • 3
"Китайский SpaceX" запустил сразу три спутника
  • 06.09 22:04
  • 10
2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса
  • 06.09 21:12
  • 28
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 06.09 20:00
  • 16445
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 19:51
  • 66
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники