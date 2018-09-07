"Беретта" и ее завод в Катаре

Ожидается, что во второй половине 2019 года вооруженные силы Катара получат первые модульные винтовки ARX160A2 и ARX200 местного производства, сообщает defence-blog.com (30 авг. 2018).

Новое совместное предприятие Bindig (создано катарской компанией Barzan Holdings и итальянской Beretta) будет производить новую серию винтовок ARX, включая 5.56X45 мм ARX160 и 7.62x51 мм ARX200. Ожидается, что с 2019 года совместное предприятие поставит войскам, службам безопасности и другим государственным учреждениям около 30 тысяч винтовок этих типов.

Как сообщалось ранее, Катар подписал это соглашение во время работы трехдневной Международной морской оборонной выставки и конференции (Dimdex) 2018 в Дохе. Документ о создании СП был подписан официальными лицами Beretta Group и Barzan Holdings, заявил итальянский посол в Катаре Паскуале Сальцано. "Я хотел бы подчеркнуть, что это соглашение чрезвычайно важно, потому что это первый раз, когда совместное предприятия подобного профиля было создано в арабской стране, и "Беретта" выбрала Катар для этого проекта”, отметил Сальцано. Согласно сделке, Beretta будет иметь миноритарный пакет акций СП, которое получит технологии от Beretta Holding Group и построит завод в Дохе.

По словам военных экспертов, новые модульные винтовки заменят M16 и M4, которые в настоящее время используются катарскими военными.