"Апач" намерен войти в состав польского оборонного арсенала

Американская компания Boeing и и польская Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) подписали партнерское соглашение по ряду бизнес-возможностей для Apache AH-64 в рамках поддержки программы ударного вертолета KRUK, сообщили компании 4 сентября 2018 года в совместном заявлении.

Ah-64 Apache находится на рассмотрении правительства Польши, в рамках этих усилий Boeing и PGZ разрабатывают возможности для поддержки, поддержания и модернизации оборонных систем; интеграции уникальных польских систем на Apache AH-64; укрепления производственных возможностей; включения компаний PGZ в цепочку поставок Boeing; продолжения развития передовых оборонно-промышленных возможностей и других мероприятий по взаимному согласию.

“PGZ это наш основной оборонно-промышленный партнер и это соглашение еще больше укрепляет наше сотрудничество", сказал Джин Каннингем, вице-президент по глобальным продажам для обороны, космоса и безопасности компании "Боинг". “Договор подтверждает нашу долгосрочную приверженность работе с польской промышленностью, демонстрируя возможности промышленной кооперации, обслуживающей национальную безопасность Польши, развитию независимых средств обороны в соответствие с польскими оборонными планами", добавил он.

“Подписанное сегодня письмо о намерениях это еще один шаг, направленный на строительство сервисно-модернизационной базы для боевого вертолета, который может быть выбран в программе "Крук". Для нас крайне важно иметь автономные возможности технической эксплуатации вертолетов на протяжении всего срока их службы, поскольку это один из ключевых факторов, который позволит сократить затраты на жизненный цикл и, в то же время, расширить компетенцию наших сотрудников и объектов. Сотрудничество с таким авторитетным партнером, как Boeing, является большим признанием нашего потенциала", сказал Якуб Скиба, президент правления PGZ.

АН-64Е Apache является наиболее перспективным боевым вертолетом, находящимся в серийном производстве для армии США и растущего числа иностранных операторов. В настоящее время Apache эксплуатируется в 16 странах, где демонстрирует непревзойденные возможности, совместимость, боеготовность и самые низкие эксплуатационные расходы.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) - лидер польской промышленности и одна из крупнейших оборонных групп в Европе, концентрирует более 60 компаний (оборонные фирмы, судостроительные верфи, предприятия новых технологических секторов), годовой доход достигает почти 5 млрд злотых.

Boeing является ведущей мировой авиакосмической корпорацией и крупнейшим производителем пассажирских и военных самолетов, техники и оборудования для космоса и сферы безопасности, эффективный поставщик услуг послепродажной материально-технической поддержки.