На MSPO 2018 "Нортроп" представил AARGM
Противорадиолокационная ракету AGM-88E AARGM.
Источник: armyrecognition.com
На Международной оборонной выставке MSPO 2018 в Польше компания Northrop Grumman представила свою сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AGM-88E AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile), сообщает armyrecognition.com (4 сент. 2018).
Ракета состоит на вооружении ВВС и Корпуса морской пехоты США. ВВС Италии, имеется в арсенале истребителей F/A-18, Tornado, EA-18G, F-16, EA-6B и F-35 (на внешней подвеске). Предназначена для замены AGM-88 HARM (High-Speed, Anti-Radiation Missile).
AARGM имеет усовершенствованный цифровой противорадиолокационный датчик наведения миллиметрового диапазона, спутниковую/инерциальную систему GPS/INS, сетецентрическую связь и систему оценки нанесенного ущерба, обладает увеличенной дальностью чем HARM.
06.09.2018
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