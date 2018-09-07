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07.09.2018
Военный паритет

На MSPO 2018 "Нортроп" представил AARGM

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AGM-88E AARGM
Противорадиолокационная ракету AGM-88E AARGM.
Источник: armyrecognition.com

На Международной оборонной выставке MSPO 2018 в Польше компания Northrop Grumman представила свою сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AGM-88E AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile), сообщает armyrecognition.com (4 сент. 2018).

Ракета состоит на вооружении ВВС и Корпуса морской пехоты США. ВВС Италии, имеется в арсенале истребителей F/A-18, Tornado, EA-18G, F-16, EA-6B и F-35 (на внешней подвеске). Предназначена для замены AGM-88 HARM (High-Speed, Anti-Radiation Missile).

AARGM имеет усовершенствованный цифровой противорадиолокационный датчик наведения миллиметрового диапазона, спутниковую/инерциальную систему GPS/INS, сетецентрическую связь и систему оценки нанесенного ущерба, обладает увеличенной дальностью чем HARM.

06.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Польша
США
Продукция
EA-18
F-16
F-18
F-35
Компании
Northrop Grumman
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