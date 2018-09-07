"Супер Тукано" продолжат поступать в Афганистан

Американская компания Sierra Nevada Corp. получила контракт на максимальную сумму 1,8 млрд долл США на потенциальные поставки и техобслуживание легких штурмовиков A-29 Super Tucano, сообщает airrecognition.com (5 сент. 2018).

"Работы будут проводиться на базе ВВС Муди (штат Джорджия) и базах ВВС Афганистана в Кабуле, Кандагаре и Мазари-Шарифе. Ожидается, что работы будут завершены к 31 декабря 2024 года. Этот контракт заключается через систему иностранных военных продаж правительства США", говорится в сообщении Пентагона.

Сделка осуществляется только через этот источник и финансируется за счет ассигнованных в интересах сил безопасности Афганистана финансовых средств. Отмечается, что штурмовик способен применять высокоточные типы вооружения, выполнять перехват, вооруженную разведку и сопровождение.

Для ВВС Афганистана в 2013 году было закуплено 20 легких штурмовиков, в конкурсе потерпел поражение единственный соперник AT-6B Texan II. Первые четыре самолета прибыли в Афганистан в январе 2016 года, а к маю 2018 года ВВС Афганистана имели в своем составе 14 A-29.