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07.09.2018
Lenta.ru

Непослушание россиянами американского командира МКС объяснено

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Источник: Matthias Balk / DPA / Globallookpress.com

Ввиду того, что инцидент с кораблем "Союз МС-09", где была обнаружена микротрещина, согласованно урегулирован без каких-либо официальных претензий со стороны партнеров по МКС, вопрос фактически исчерпан и какого-либо острого характера не имеет. Об этом в интервью РИА Новости рассказала кандидат юридических наук, эксперт по международному космическому праву, старший преподаватель кафедры международного права МГИМО МИД России Мариам Юзбашян.

Информационное агентство поинтересовалось у специалиста юридическим обоснованием действий российских космонавтов МКС, которые приступили к заделыванию трещины на корпусе "Союз МС-09" практически сразу после ее обнаружения. При этом россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев опирались на решение подмосковного ЦУПа, тогда как командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей предложил подождать следующего дня.

"Согласно Меморандуму о взаимопонимании между НАСА и Российским космическим агентством, корабль "Союз МС-09" относится к категории орбитальных элементов, предоставляемых российской стороной. С международно-правовой точки зрения это означает осуществление Россией юрисдикции и контроля над кораблем "Союз МС-09"", — заявила Юзбашян.

По ее словам, межправительственное соглашение по МКС также предусматривает, что каждый партнер несет обязанности по обеспечению устойчивого функционирования элементов, которые он предоставляет. "Вероятнее всего, именно исходя из этого российская сторона приняла решение о незамедлительных действиях российских космонавтов по устранению повреждения "Союза МС-09"", — предположила эксперт.

С другой стороны, отмечает юрист, "следует помнить и о том, что все члены экипажа МКС должны соблюдать кодекс поведения экипажа МКС, выполнять приказы командира МКС, являющегося для них высшим должностным лицом и осуществляющего управление на орбите", однако "система достаточно гибка".

30 августа генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле "Союза МС-09" произошла утечка воздуха. Причина неполадок — микротрещина шириной 1,5 миллиметра. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. "Роскосмос" планирует завершить расследование обстоятельств произошедшего к 7 сентября.

06.09.2018
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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