Войти
07.09.2018
Lenta.ru

Российские ракетные корабли получат китайские двигатели

289
0
0
Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800
Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800.
Источник: РИА Новости/Александр Гальперин

В России рассматривается возможность оснащения малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт") китайскими дизелями. Соответствующее предложение направила в адрес верфей компания-поставщик судового оборудования МПС ("Морские пропульсивные системы"), сообщил Mil.Press FlotProm отраслевой источник.

Речь идет о поставке пропульсивной установки, состоящей из трех дизелей китайского производства модели CHD622V20CR, трех реверс-редукторов Rejnes модели WVS2240, а также систем управления. Также МПС предложила оснастить "Каракурты" тремя дизель-генераторными агрегатами ДГА-320-В-А1-МПС.

Издание отмечает, что конструкция малых ракетных кораблей предполагает установку разработанных СССР дизелей М507А производства научно-производственного концерна "Звезда", поставки которых задерживаются, тогда как оснащение китайскими двигателями потребует изменения проекта и перестройки сформированных корпусов кораблей.

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, первые два будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, а также силовыми установками российского производства.

В сентябре стало известно, что пограничный сторожевой корабль "Безупречный" проекта 22460, построенный судостроительной фирмой "Алмаз" для ФСБ России, получит замену дизеля CHD622V20CR, произведенного в Китае, из-за возникших неисправностей.

Двигатели CHD622V20CR на кораблях и судах ВМФ и Погранслужбы ФСБ России ломались не менее четырех раз.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
22460 Охотник
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК
Похожие новости
23.08.2018
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
21.08.2018
Конструкторское бюро "Алмаз": создаем корабли с "роботами" на борту
21.08.2018
Морские "Панцири" начнут устанавливать на "Каракурты", начиная с четвертого корабля
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
31.07.2018
РФ может предложить Индии и Китаю новейшие малые ракетные корабли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 05:40
  • 1
Денис Мантуров: руководителей некоторых предприятий приходится подталкивать к диверсификации
  • 07.09 04:54
  • 27
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 07.09 04:51
  • 12
ВМФ РФ получит новые реактивные самолеты-амфибии
  • 07.09 03:56
  • 42
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 07.09 03:51
  • 1621
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.09 03:03
  • 45
"Арматам" дали ход
  • 07.09 02:44
  • 16
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
  • 07.09 00:20
  • 11
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 06.09 23:48
  • 63
Смертельно опасный "Новичок"
  • 06.09 22:37
  • 2
"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру
  • 06.09 22:23
  • 3
"Китайский SpaceX" запустил сразу три спутника
  • 06.09 22:04
  • 10
2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса
  • 06.09 21:12
  • 28
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 06.09 20:00
  • 16445
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 19:51
  • 66
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники