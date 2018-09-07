Российские ракетные корабли получат китайские двигатели

В России рассматривается возможность оснащения малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт") китайскими дизелями. Соответствующее предложение направила в адрес верфей компания-поставщик судового оборудования МПС ("Морские пропульсивные системы"), сообщил Mil.Press FlotProm отраслевой источник.

Речь идет о поставке пропульсивной установки, состоящей из трех дизелей китайского производства модели CHD622V20CR, трех реверс-редукторов Rejnes модели WVS2240, а также систем управления. Также МПС предложила оснастить "Каракурты" тремя дизель-генераторными агрегатами ДГА-320-В-А1-МПС.

Издание отмечает, что конструкция малых ракетных кораблей предполагает установку разработанных СССР дизелей М507А производства научно-производственного концерна "Звезда", поставки которых задерживаются, тогда как оснащение китайскими двигателями потребует изменения проекта и перестройки сформированных корпусов кораблей.

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, первые два будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, а также силовыми установками российского производства.

В сентябре стало известно, что пограничный сторожевой корабль "Безупречный" проекта 22460, построенный судостроительной фирмой "Алмаз" для ФСБ России, получит замену дизеля CHD622V20CR, произведенного в Китае, из-за возникших неисправностей.

Двигатели CHD622V20CR на кораблях и судах ВМФ и Погранслужбы ФСБ России ломались не менее четырех раз.