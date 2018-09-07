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07.09.2018
Lenta.ru

Раскрыты подробности нового двигателя Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник: Михаил Сырица / "Коммерсантъ"

Двигатель второго этапа "Изделие 30" создается в тех же габаритах, что и установленный на перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 агрегат АЛ-41Ф1, рассказал "Звезде" заместитель технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Юрий Кондратьев.

"Двигатель второго этапа пытаются сделать в тех же габаритах, поэтому больших доработок в связи с его внедрением мы не планируем", — сказал разработчик.

По его словам, на самолетах, поступивших в войска, двигатели первого этапа будут заменены на новые установки. "Самолеты будут поставляться с двигателями первого этапа, потому что двигатель второго этапа только проходит испытания. Но в любом случае после их испытаний и рекомендаций будет доработка по замене двигателя в эксплуатирующих частях", — отметил Кондратьев.

По его словам, использование "Изделия 30" на российском истребителе поколения 4++ Су-35 маловероятно.

В настоящее время Су-57 получают двигатели первого этапа АЛ-41Ф1, которые используются на Су-35. Первый полет с "Изделием 30" истребитель пятого поколения совершил в декабре 2017 года. По сравнению с агрегатом первого этапа, новое изделие обладает большей тягой, электронными системами управления и меньшим расходом топлива, что позволит увеличить маневренность и радиус действия самолета.

06.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
Проекты
Истребитель 5 поколения
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