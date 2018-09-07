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07.09.2018
ТАСС

Россия заинтересована в тесной внешнеполитической координации с Вьетнамом

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Церемония вступления в состав 1-го регионального командования ВМС Вьетнама патрульных катеров HQ-266 и HQ-267 проекта 10412 «Светляк».
Источник: www.qdnd.vn

Президент РФ заявил, что Москва заинтересована интенсифицировать взаимодействие по военно-технической линии, обороне и безопасности

СОЧИ, 6 сентября. /ТАСС/. РФ заинтересована в тесной координации и интенсификации взаимодействия с Вьетнамом, в том числе по линии ВТС, обороны и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

"Российская сторона заинтересована в тесной внешнеполитической координации с вьетнамскими партнерами. Этому в немалой степени способствует близость подходов России и Вьетнама при решении международных и региональных проблем, - сказал он. - Мы заинтересованы интенсифицировать взаимодействие по военно-технической линии, обороне и безопасности".

Путин отметил, что у России и Вьетнама давно сложились традиционно дружественные стратегические отношения. По мнению Путина, многоплановое сотрудничество развивается на принципах взаимоуважения, равноправия и учетов интереса друг друга. Путин заверил, что Россия и Вьетнам продолжат интенсивные контакты на всех уровнях. "Конкретные планы на этот счет отражены в принятом только что совместном заявлении", - сказал он.

06.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Вьетнам
Россия
Персоны
Путин Владимир
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