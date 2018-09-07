Портфель заказов Вьетнама по линии ВТС c РФ превышает $1 млрд

По словам главы ФСВТС Дмитрия Шугаева, поставки осуществляются в соответствии с графиком

СОЧИ, 6 сентября. /ТАСС/. Портфель заказов Вьетнама по линии ВТС превышает $1 млрд, сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"У нас сегодня портфель заказов больше $1 млрд", - сказал он.

Шугаев добавил, что Россия совместно с Вьетнамом проводит научно-исследовательские работы по изучению тропического воздействия на военную технику российского производства. Он напомнил, что в свое время уже были реализованы контракты по поставке самолетов Су-30-МК-2, по лодкам проекта 636. Что касается поставок по подписанному в 2017 году контракта по поставкам танков, то эта работа, по словам ФСВТС, "в графике".

"Естественно мы уделяем большое внимание послепродажному обслуживанию [техники], готовы оказывать содействие заводу по производству ремонта авиационной техники", - уточнил Шугаев.