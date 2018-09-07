Глава ФСВТС опроверг информацию о начале поставок Су-35 Индонезии

В августе посол Индонезии в РФ сообщил, что Джакарта рассчитывает получить первый российский истребитель до 1 октября

СОЧИ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев не подтвердил начало поставок Су-35 Индонезии.

"Пока новостей нет, не могу вам подтвердить какие-то поставки", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли поставлен первый истребитель Су-35 в Индонезию.

В августе посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди сообщил, что его страна рассчитывает на поставку к октябрю первого российского истребителя Су-35. "Поставку первого из 11 самолетов Су-35 ожидаем к октябрю этого года, - сказал он. - В октябре мы отмечаем День вооруженных сил и хотели бы приурочить поставку самолета к этой дате". Дипломат подчеркнул, что поставку ожидают "чем скорее, тем лучше", но сейчас пока обсуждаются технические детали.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести десять многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.