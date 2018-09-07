Войти
07.09.2018
ТАСС

Глава ФСВТС опроверг информацию о начале поставок Су-35 Индонезии

268
0
0
Су-35С
Су-35С.
Источник: rg.ru

В августе посол Индонезии в РФ сообщил, что Джакарта рассчитывает получить первый российский истребитель до 1 октября

СОЧИ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев не подтвердил начало поставок Су-35 Индонезии.

"Пока новостей нет, не могу вам подтвердить какие-то поставки", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли поставлен первый истребитель Су-35 в Индонезию.

В августе посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди сообщил, что его страна рассчитывает на поставку к октябрю первого российского истребителя Су-35. "Поставку первого из 11 самолетов Су-35 ожидаем к октябрю этого года, - сказал он. - В октябре мы отмечаем День вооруженных сил и хотели бы приурочить поставку самолета к этой дате". Дипломат подчеркнул, что поставку ожидают "чем скорее, тем лучше", но сейчас пока обсуждаются технические детали.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести десять многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
F-5
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
04.08.2017
Министр торговли Индонезии в ходе визита в Россию обсудит вопрос о закупке истребителей Су-35
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
21.08.2018
Индонезия подала заявку на получение кредита для приобретения истребителей Су-35
21.08.2018
Россия хочет завершить поставки истребителей Су-35 в Китай до конца года
01.02.2018
Источник: делегация РФ вернулась из Индонезии, но контракта на поставку Су-35 пока нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 05:40
  • 1
Денис Мантуров: руководителей некоторых предприятий приходится подталкивать к диверсификации
  • 07.09 04:54
  • 27
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 07.09 04:51
  • 12
ВМФ РФ получит новые реактивные самолеты-амфибии
  • 07.09 03:56
  • 42
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 07.09 03:51
  • 1621
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.09 03:03
  • 45
"Арматам" дали ход
  • 07.09 02:44
  • 16
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
  • 07.09 00:20
  • 11
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 06.09 23:48
  • 63
Смертельно опасный "Новичок"
  • 06.09 22:37
  • 2
"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру
  • 06.09 22:23
  • 3
"Китайский SpaceX" запустил сразу три спутника
  • 06.09 22:04
  • 10
2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса
  • 06.09 21:12
  • 28
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 06.09 20:00
  • 16445
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 19:51
  • 66
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники