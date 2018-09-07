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07.09.2018
Российская газета

США потеряли стратегический самолет-шпион

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RQ-4
RQ-4.
Источник: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Командование ВВС США признало потерю стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk в Средиземном море.

Аппарат упал в воду и затонул у берегов Испании 26 июня. В течение двух с половиной месяцев военные скрывали инцидент от общественности.

- Расследование крушения RQ-4 продолжается. Это все, что мы можем сообщить на данный момент, - сообщил The Drive представитель Центра безопасности ВВС США Джош Эйкок. По данным издания, аппарат уже найден, поднят на поверхность и доставлен на военно-морскую базу Рота для отправки в США.

Разбившийся у берегов Испании беспилотник - один из Global Hawk, выполнявших разведывательные пилоты с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Самолеты-шпионы оттуда проводят разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, следят за российскими кораблями и военными объектами на Балтике и в Средиземном море.

Это уже вторая потеря RQ-4 за год с небольшим, отметил военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей. Аналогичный беспилотник врезался в калифорнийскую пустыню у горы Уитни 21 июня 2017 года.

RQ-4 Global Hawk - высотный стратегический беспилотник ВВС США. Автоматический реактивный самолет может парить в воздухе на высоте до 18 километров в течение 30 часов. На борту беспилотника размещена упрощенная версия комплекса разведки с самолета-шпиона U-2. Global Hawk способен находить движущиеся цели в радиусе 100 километров или наблюдать за участком местности размером 37х110 км. Камеры беспилотника обладают режимом высокого разрешения. Стоимость одного аппарата порядка 215 миллионов долларов.


Антон Валагин

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Испания
Россия
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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