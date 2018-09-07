США потеряли стратегический самолет-шпион
Командование ВВС США признало потерю стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk в Средиземном море.
Аппарат упал в воду и затонул у берегов Испании 26 июня. В течение двух с половиной месяцев военные скрывали инцидент от общественности.
- Расследование крушения RQ-4 продолжается. Это все, что мы можем сообщить на данный момент, - сообщил The Drive представитель Центра безопасности ВВС США Джош Эйкок. По данным издания, аппарат уже найден, поднят на поверхность и доставлен на военно-морскую базу Рота для отправки в США.
Разбившийся у берегов Испании беспилотник - один из Global Hawk, выполнявших разведывательные пилоты с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Самолеты-шпионы оттуда проводят разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, следят за российскими кораблями и военными объектами на Балтике и в Средиземном море.
Это уже вторая потеря RQ-4 за год с небольшим, отметил военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей. Аналогичный беспилотник врезался в калифорнийскую пустыню у горы Уитни 21 июня 2017 года.
RQ-4 Global Hawk - высотный стратегический беспилотник ВВС США. Автоматический реактивный самолет может парить в воздухе на высоте до 18 километров в течение 30 часов. На борту беспилотника размещена упрощенная версия комплекса разведки с самолета-шпиона U-2. Global Hawk способен находить движущиеся цели в радиусе 100 километров или наблюдать за участком местности размером 37х110 км. Камеры беспилотника обладают режимом высокого разрешения. Стоимость одного аппарата порядка 215 миллионов долларов.
Антон Валагин
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