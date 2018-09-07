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07.09.2018
Российская газета

Россия создаст двигатели для новых экранопланов

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Авиадвигатель
Авиадвигатель.
Источник: Евгений Биятов/ РИА Новости

Предприятия "Ростеха" работают над созданием новых двигателей для перспективных экранопланов, рассказал в преддверии "Гидроавиасалона-2018" индустриальный директор авиакластера холдинга Анатолий Сердюков.

- Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") имеет большой опыт создания силовых установок для самолетов-амфибий и экранопланов. В советское время был разработан двигатель НК-87 для ракетного экраноплана "Лунь", НЕ-8 и НК-12 адаптированы под проект "Орленок", самолет-амфибию А-40 "Альбатрос" оснастили моторами Д-30 и РД-60. Имеющийся задел позволяет разработывать двигатели для перспективных экранопланов и эти работы ведутся, - приводит слова Сердюкова РИА Новости.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил о создании опытного образца вооруженного ракетами экраноплана для охраны Севморпути. Разработка летательного аппарата предусмотрена госпрограммой вооружений на 2018-2027 годы.


Антон Валагин

06.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
НК-12
Система наблюдения "Ратник"
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Сердюков Анатолий
Проекты
Экраноплан
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