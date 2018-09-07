Ми-28НЭ "Ночной охотник" получил новые защитные устройства

Представленный на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" боевой вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник" удивил значительно усиленной огневой мощью и возросшими характеристиками боевой живучести.

Гости и специалисты мероприятия обратили внимание на совершенно новые средства защиты двигателей ВК-2500-01. Ничего подобного ранее не демонстрировалось.

Как сообщили "РГ: "Русское оружие" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", на выставке были представлены пылезащитные устройства мультициклонного типа, предназначенные для работы в пустынных условиях. Их эффективность на 20-23% выше, чем у базовой модели.

Установка ПЗУ никак не влияет на характеристики мощности двигателя, зато они значительно снижают эрозию лопаток компрессора, что позволяет отработать полный ресурс силовой установки до ремонта.

Разработка данного устройства проводилась в рамках общих мер по повышению летно-технических характеристик и конкурентоспособности российских ударных вертолетов.

Благодаря успешной эксплуатации Ми-28НЭ в ряде иностранных государств, вертолет уже успел зарекомендовать себя как надежное и в тоже время высокоэффективное боевое средства. Проведенные усовершенствования позволят поднять возможности машины на еще более недостижимую для конкурентов высоту.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев