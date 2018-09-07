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07.09.2018
Российская газета

Видео: Какая пуля пробьет БТР

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Патрон
Патрон.
Источник: rg.ru

В интернете появилось видео обстрела брони БТР-70 из различных видов стрелкового оружия и различными боеприпасами.

Выяснить, насколько безопасно находиться в бронетранспортере во время стрелкового боя, пыталась команда проекта WarGonzo. Для эксперимента использовались пластины боковой брони толщиной шесть миллиметров и лобовой - толщиной 10 миллиметров. Стрельба велась из пистолета Макарова, автоматов Калашникова калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также из карабина СКС. При этом помимо обычных патронов использовались боеприпасы повышенной пробиваемости, патроны с бронебойными и бронебойно-зажигательными пулями.



Как выразился ведущий WarGonzo, ПМ лишь "погладил" броню. Обычные боеприпасы 5,45 и 7,62 миллиметра тоже не нанесли бронепластинам существенного урона. Пули повышенной пробиваемости 5,45 мм и даже редкие бронебойные пули того же калибра оставили на броне отчетливые следы, но не смогли пробить ни одну из пластин.

Не справился с мишенями и СКС, снаряженный обычными патронами. И лишь бронебойно-зажигательная пуля, выпущенная из самозарядного карабина, насквозь пробила шестимиллиметровую боковую броню БТР. Однако против лобового бронирования оказалась бессильна и она.

Испытатели пришли к выводу, что БТР является достаточно хорошей защитой во время стрелкового боя. Тем более, что бронебойно-зажигательные боеприпасы считаются редкими и используются в основном подразделениями спецназа.


Руслан Мельников

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
БТР-70
Компании
Концерн Калашников
Проекты
ИТ
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