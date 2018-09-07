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07.09.2018
РИА Новости

В России решили возобновить производство самого большого самолета-амфибии

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Самолет-амфибия А-40 (Альбатрос)
Самолет-амфибия А-40 (Альбатрос).
Источник: © РИА Новости / Роман Денисов

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 6 сен - РИА Новости. В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос".

Об этом в преддверии выставки "Гидроавиасалон-2018" сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации, которая работает над этим проектом.

Гидроавиасалон проходит 6-9 сентября в Геленджике. Мероприятие проводится раз в два года на территории аэропорта и испытательно-экспериментальной базы ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева". Организатор Гидроавиасалона - Минпромторг, устроитель - ОАК.

Характеристики А-40 "Альбатрос"

А-40 "Альбатрос" (Бе-42, изделие "В", по кодификации НАТО: Mermaid) - крупнейший в мире самолет-амфибия. Его разработали как замену Бе-12 (советский противолодочный самолет-амфибия). Максимальная взлетная масса А-40 - 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса.

"Альбатрос" представляет собой "летающую лодку", выполненную по схеме высокоплана с крылом умеренной стреловидности и Т-образным хвостовым оперением.

В 1986-м прошел его первый полет с суши, через год он впервые поднялся в воздух с воды. Однако проект остановили после распада Советского Союза.

Два года назад начальник Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов сообщил, что новейшие А-40 заменят самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка.

06.09.2018
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принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Бе-12
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Проекты
ЧФ
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