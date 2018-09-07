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07.09.2018
РИА Новости

Охотник за "Томагавками". На что способен новый зенитный комплекс "Бук-М3"

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Самоходная установка Бук-М3
Самоходная установка Бук-М3.
Источник: CC0 / Nickel nitride /

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости, Николай Протопопов. Новая "умная" ракета, полностью цифровая система управления и многократно увеличенная боевая эффективность - подразделения российской войсковой противовоздушной обороны вооружают модернизированными зенитными ракетными комплексами средней дальности "Бук-М3". И хотя название осталось прежним, по факту у этой машины уже мало общего с "Буками" первого поколения, заступившими на боевое дежурство еще в 1980-х. Как легендарные комплексы изменились за тридцать лет и за что их так не любят в ВВС потенциального противника - в материале РИА Новости.

Еще больше ракет

Главное внешнее отличие самоходной пусковой установки "Бук-М3" от предшественников - шесть транспортно-пусковых контейнеров вместо привычных четырех "голых" ракет. В контейнерах спрятаны новые зенитные управляемые ракеты 9М317М, которые по техническим характеристикам превосходят предыдущие модели почти в два раза.

Они способны перехватить практически все известные на сегодня аэродинамические цели на дальности от 2,5 до 70 километров и на высоте до 40 километров. Скорость поражаемых целей - до трех километров в секунду. От третьего "Бука" не уйдут ни самолеты стратегической или тактической авиации (в том числе выполненные по технологии "Стелс"), ни баллистические и крылатые ракеты. Помимо воздушных "Бук" может также уничтожать наземные и морские объекты противника.

Боеприпас оснащен осколочно-фугасной боевой частью с активной радиолокационной головкой самонаведения - ракета захватывает и сопровождает цель самостоятельно, то есть действует по принципу "выстрелил и забыл". На загоризонтных дистанциях ей помогает станция обнаружения, которая "подсвечивает" и ведет атакуемый объект.

Ракета 9М317М чрезвычайно маневренная, выдерживает колоссальные перегрузки и готова преследовать воздушные объекты, летящие по самой сложной и непредсказуемой траектории в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия противника. Одна из главных особенностей "Бук-М3" - ракеты, как и у С-300 и С-400, стартуют из вертикального положения, а на боевой курс ложатся уже после пуска. Это значительно увеличивает темп стрельбы - "Буку" не приходится изменять положение направляющих, и повторный пуск ракеты осуществляется через считаные секунды после первого.

"Бук-М3" стал всеракурсным средством ПВО, - рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - Транспортно-пусковые контейнеры сокращают время подготовки к бою и время перезарядки - ракеты достаточно поместить на специальные салазки, ювелирной точности от расчета не требуется. Кроме того, значительно снижается вероятность повреждения рулей управления и корпуса ракет. Есть и еще немаловажная деталь - "Бук-М3" может применять зенитные ракеты как с самой пусковой установки, так и с транспортно-заряжающей машины - они тоже размещены в ТПУ. Такая схема в полной мере доказала свою эффективность".


Самоходная установка "Бук-М3".
Источник: CC BY 4.0 / Минобороны России

Ударный тандем

Глаза и уши "Бук-М3" - многофункциональная радиолокационная станция. Один дивизион из двух "Буков" способен сопровождать и обстреливать одновременно до 36 целей. Многоканальная РЛС работает в любых погодных и климатических условиях при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, в дневное и ночное время. Причем "Бук-М3" может действовать в паре с другим зенитным комплексом - "Тор-М2", прикрывающим ближние рубежи обороны.

"Таким образом, получается очень удачный тандем, который сорвет любую атаку средств воздушного нападения, даже массированную, - отмечает Леонков. - Комплексы представляют собой единую автоматизированную систему управления ПВО и распределяют цели через систему "Купол". Совместно определяются наиболее приоритетные объекты атаки, "Тор" видит то же, что и "Бук", и получает информацию о том, какие из целей поражены, а какие еще нет. В такой связке эффективность работы значительно повышается".

В состав комплекса "Бук-М3" входят командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, две автономные самоходные огневые установки 9А317М с шестью зенитными управляемыми ракетами, одна или две транспортно-пусковые установки с двенадцатью ракетами, а также транспортно-заряжающие машины.


Зенитный ракетный комплекс Тор-М2У. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Зенитно-ракетная династия

Разработкой зенитных ракетных комплексов средней дальности "Бук" конструкторы НИИ приборостроения имени Тихомирова (сейчас входит в концерн "Алмаз-Антей") занялись в конце 1970-х. Первые "Буки" поступили на вооружение Советской армии в 1980-х. Этот комплекс пришел на смену устаревшему к тому времени ЗРК "Куб". Первая модель "Бука" поражала воздушные цели на высоте до 18 километров и дальности до 25 километров. Однако почти сразу же начались работы по его модернизации и совершенствованию. Для ЗРК создали новую ракету, в несколько раз улучшившую показатели стрельбы и повысившую вероятность поражения цели.

Предпоследняя модификация комплекса "М2" отлично зарекомендовала себя в Сирии при отражении ракетного удара, нанесенного в апреле 2018-го силами коалиции в составе США, Великобритании и Франции. "Бук-М2" выполнил свою работу великолепно. Он сбивал как раз те цели, по которым сирийская ПВО работала неэффективно, - объясняет Леонков. - Станция обнаружения оценивала воздушную обстановку в радиусе 70 километров. Американские крылатые ракеты шли в основном по долине Бекаа, чтобы затруднить обнаружение сирийской ПВО, и то, что большинство из них не добрались до цели, скорее всего, заслуга "Бука". Не хватало, конечно, сопряженности с сирийскими комплексами, тогда эффективность ПВО была бы еще выше. Однако все трудные цели, особенно на подступах к Дамаску, сбили именно "Буки". Не исключено, что на счету российских ЗРК и новые крылатые ракеты США, которые применялись с бомбардировщиков Б-1Б".

Мобильные и универсальные - зенитные ракетные комплексы семейства "Бук" пользуются устойчивым спросом на международном рынке вооружений. Рособоронэкспорт подписал контракт на поставку в 2020 году Казахстану дивизиона "Бук-М2Э". Интересуются российским ЗРК в ряде стран Ближнего Востока и Азии. "Бук-М3" - уже четвертая модификация комплекса, не считая немного "урезанных" в своих возможностях экспортных версий.


Зенитно-ракетный комплекс Бук-М2. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев
06.09.2018
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Страны
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9А317 СОУ
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