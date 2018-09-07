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07.09.2018
РИА Новости

"Северная верфь" может начать строить эсминец "Лидер" в 2019 году

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Северная верфь в Санкт-Петербурге
Северная верфь в Санкт-Петербурге.
Источник: Судостроительный завод "Северная верфь"

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) в 2019 году может приступить к строительству новейшего эсминца класса "Лидер", решение за Минобороны, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.

"Тема строительства эсминца не ушла, мы продолжаем строить большой эллинг, который позволит нам строить такие корабли", - сказал гендиректор.

По федеральной целевой программе сейчас идет модернизация завода: "Строим самый большой, пожалуй, в Европе эллинг длиной 250 и высотой 70 метров".

"По завершении его строительства в первом полугодии 2019 года, мы сможем строить крупноблочные военные корабли и гражданские суда водоизмещением до 25 тысяч тонн", - сказал Пономарев.

В то же время он подчеркнул, что решение о строительстве новейшего эсминца класса "Лидер" остается за Минобороны.

"Решение за военными, но судостроительная промышленность готова выполнить этот заказ. Есть мощности на Дальнем Востоке (завод "Звезда"), есть Балтзавод, есть "Северная верфь"", - отметил Пономарев.

Ранее представители ВМФ и ОПК неоднократно заявляли о том, что эсминец класса "Лидер" планировался к закладке в 2017 году. При этом адмирал Виктор Чирков в бытность главкомом ВМФ РФ подчеркивал, что эсминец нового поколения должен иметь атомную энергетическую установку. Его водоизмещение должно составлять порядка 14 тысяч тонн, разработкой проекта занимается ЦНИИ имени Крылова.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов подчеркивал, что проект "Лидер" станет теоретической базой для строительства перспективного атомного авианосца для Военно-морского флота России.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится один надводный корабль с атомной энергетической установкой - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

06.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Звезда ДЗ
Северная верфь
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Чирков Виктор
Проекты
23560 Лидер
Авианосец
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