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07.09.2018
РИА Новости

Россия помогает Китаю в работе над самолетом-амфибией AG600

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Самолет-амфибия AG600
Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600.
Источник: © AFP 2018 / Stringer

ГЕЛЕНДЖИК, 6 сен - РИА Новости. Россия оказывает помощь в работе по сертификации китайского самолета-амфибии AG600, заявил журналистам в четверг гендиректор Таганрогского авиационного комплекса имени Бериева Юрий Грудинин.

"Несколько месяцев назад посетили КНР по вопросу помощи в доведении самолета AG600 до сертификационного базиса", - сказал Грудинин.

Ранее китайские СМИ сообщили, что самолёт-амфибия AG600 успешно испытали в Китае. Тестовый полёт громадного авиалайнера проводился первого сентября в китайской провинции Хубэй на водохранилище Чжанхэ.

Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

06.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
AG600
Компании
ТАНТК им. Бериева
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