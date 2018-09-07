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07.09.2018
РИА Новости

Учения "Восток-2018" не направлены против НАТО, заверили в Минобороны

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Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018. Архивное фото
Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Предстоящие военные маневры "Восток-2018", которые станут крупнейшими в России с 1981 года, не направлены против НАТО, заверил в четверг иностранных военных атташе заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Учения станут крупнейшими за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

"Несмотря на то, что маневры проводятся в нескольких тысячах километров от западных границ РФ, к сожалению, именно в западных СМИ появляются спекулятивные публикации, в которых российским маневрам приписывается агрессивная направленность против стран блока НАТО и Евросоюза", - констатировал Фомин.

Генерал заверил военных атташе в "полном и очевидном отсутствии как в предыдущих, так и в предстоящих маневрах ВС РФ хотя бы минимальных признаков антинатовской направленности и агрессии".

"В ходе учений российские подразделения, играющие роль противника, никогда не используют обмундирование и вооружение натовского образца, не подбирают специальный, например англоговорящий контингент, как это зачастую практикуют коллеги из Североатлантического альянса", - напомнил Фомин.

По его словам, в Минобороны "осознают крайнюю чувствительность" этой темы и решили "проявить великодушие", "и дальше придерживаясь этой линии поведения".

06.09.2018
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