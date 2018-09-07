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07.09.2018
РИА Новости

"Ростех" создал мобильный телефон для морских судов

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Павильон компании Ростех. Архивное фото
Павильон компании Ростех. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгения Новоженина

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 6 сен - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС, который предназначен для цифровизации коммуникаций на морских судах и содержит мобильный сегмент - базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа, сообщила корпорация.

Комплекс полностью построен на отечественной программно-аппаратной платформе, отмечает корпорация.

"Новинка, созданная входящим в "Росэлектронику" ПАО "Интелтех", является первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную связь с бесшовным роумингом для подводных и надводных судов различного ранга. Ранее на судах использовалась только стационарная внутриобъектовая связь, что снижало скорость обмена необходимой информацией. Комплексы МИКС в ближайшее время планируются к принятию на вооружение. Ведется подготовка разрешительной документации для поставок на экспорт", - говорится в сообщении.

На борту судна комплекс обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, корабельную телефонную связь, видеонаблюдение, мониторинг местоположения и физиологического состояния экипажа, а также трансляцию видеоконтента на экранах, установленных в каютах экипажа. За пределами корабля МИКС поддерживает телеграфную и телефонную связь, видеоконференцсвязь, обмен данными и файлами.

МИКС представляет собой связанные функциональные подсистемы, масштабируемые под различные ранги и классы кораблей - как малые крейсеры, так и большие авианесущие группы. Комплекс объединяет в единую систему экраны, радиотелефоны с сенсорными дисплеями, терминалы командной трансляции, датчики контроля физиологического состояния члена экипажа. Все оборудование создано с учетом эксплуатации в условиях сильной качки, воздействия морской воды и широкого диапазона температур.

"Росэлектроника" является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех".

06.09.2018
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