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07.09.2018
РИА Новости

Китай отметил высокую организацию размещения военных на учениях "Восток"

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Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений Восток-2018
Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений Восток-2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военный атташе посольства КНР в России Куй Яньвэй поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации переброски и размещения военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые примут участие в совместных маневрах "Восток-2018".

Учения "Восток-2018" пройдут в России в период с 11 по 17 сентября.

"Хочу поблагодарить российскую сторону за прекрасную организацию и размещение военнослужащих Народно-освободительной армии Китая на полигоне Цугол (Бурятия), где созданы все необходимые условия для боевой учебы и досуга", - сказал Яньвэй в ходе брифинга для аккредитованных в России военных атташе иностранных государств.

06.09.2018
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Китай
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Военные учения
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