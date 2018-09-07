Китай отметил высокую организацию размещения военных на учениях "Восток"

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Военный атташе посольства КНР в России Куй Яньвэй поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации переброски и размещения военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые примут участие в совместных маневрах "Восток-2018".

Учения "Восток-2018" пройдут в России в период с 11 по 17 сентября.

"Хочу поблагодарить российскую сторону за прекрасную организацию и размещение военнослужащих Народно-освободительной армии Китая на полигоне Цугол (Бурятия), где созданы все необходимые условия для боевой учебы и досуга", - сказал Яньвэй в ходе брифинга для аккредитованных в России военных атташе иностранных государств.