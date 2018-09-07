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07.09.2018
РИА Новости

В учениях "Восток-2018" задействуют 297 тысячи военных

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Военнослужащие Вс РФ
Военнослужащие во время погрузки учебных снарядов на учениях артиллерийских подразделений.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российское военное ведомство провело серьезную подготовку перед учениями "Восток-2018", в них примут участие около 300 тысяч военных, сообщил начальник Геншатаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Они станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

"К ним привлекаются войска Восточного и Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также часть сил дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах задействовано 297 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения",- казал Герасимов на брифинге для военных атташе в четверг.

"В них также примут участие воинские контингенты Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии, которые будут действовать по общему замыслу в единых боевых порядках с российскими военнослужащими. В настоящее время войска данных государств завершают на полигоне "Цугол" мероприятия слаживания и совместной подготовки", - отметил он.

Начальник Генштаба рассказал, что учениям предшествовал весь цикл подготовительных мероприятий - это внезапные проверки и командно-штабные тренировки, в середине августа была проведена внезапная проверка Северного флота, а в конце месяца - внезапные проверки Центрального и Восточного военных округов.

Кроме того, было проведено 16 учений, в том числе по разведке, радиоэлектронной борьбе, маскировке, морально-психологическому, материально-техническому обеспечению и других, напомнил он.

"В рамках подготовки к маневрам "Восток-2018" проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов. Отмобилизовано двадцать одно формирование в десяти субъектах Российской Федерации, несколько тысяч граждан призвано из запаса. В Южном и Центральном военных округах сформированы подразделения территориальных войск, которые были переброшены военно-транспортной авиацией в Восточный военный округ для выполнения учебно-боевых задач", - сообщил Герасимов.

По его словам, "главная цель маневров "Восток-2018" - проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба. Данные маневры, проводимые на двусторонней основе, являются высшей формой проверки боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск военных округов", подчеркнул начальник Генштаба.

"Маневры "Восток-2018" проводятся в пределах бюджетных средств, выделенных министерству обороны на боевую учебу на год", - подчеркнул Герасимов.

"Основными особенностями маневров является двухсторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом набольшие расстояния до 7000 километров и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4000 миль", - сказал начальник Генштаба. Он отметил, что по замыслу маневров "в результате переброски войск в настоящее время созданы две противоборствующие группировки".

"С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой - Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом", - рассказал Герасимов. Он сообщил, что для контроля за действиями обучаемых подготовлен посреднический аппарат. Работа органов управления и действия войск будут оценены на протяжении всех маневров.

06.09.2018
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