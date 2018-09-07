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07.09.2018
РИА Новости

В России подошла очередь проводить стратегические маневры, заявил Герасимов

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Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов во время брифинга по учениям Восток-2018. 6 сентября 2018.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Стратегические маневры проводятся впервые в истории Российской Федерации, но это не связано с внешними событиями, "просто очередь их подошла", "подтекста нет", заявил иностранным атташе начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, последние годы раз в год проводились стратегические командно-штабные учения, но в этом году для плановой боевой подготовки была выбрана другая форма - маневры.

"В чем отличие: стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба. Маневры - на нескольких стратегических направлениях, принимают участие несколько военных округов, в данном случае Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот, части центрального подчинения, и маневры проводятся под руководством министра обороны РФ", - пояснил Герасимов.

По его словам, в проведении маневров нет никакой сенсации: "Ничего особенного нет, просто очередь их настала. Это годовой цикл подготовки Вооруженных сил РФ, и в этом году решили совместить два военных округа".

По его словам, такие большие учения в двустороннем формате полезны для штабов и войск. "Никакого другого подтекста нет", - подчеркнул он.

Настолько масштабные маневры на территории Российской Федерации раньше не проводились, отметил Герасимов. Ближайшими по масштабу можно считать маневры "Запад-81", которые проводились еще во времена СССР в Белорусском, Киевском и Прибалтийском военных округах и в Балтийском море.

"Тоже большой пространственный размах - 650 на 550 километров территории. Принимали участие более 20 дивизий, более 100 тысяч человек личного состава. Более тысячи самолетов и вертолетов", - напомнил Герасимов.

По его мнению, по количеству личного состава и вооружения и военной техники, которая принимает участие в маневрах, "примерно цифры сопоставимые" (в "Востоке-2018" задействуют 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников).

"А по пространственному размаху и глубине перегруппировок "Восток-2018" превосходит "Запад 81"", - констатировал Герасимов.

06.09.2018
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