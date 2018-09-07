На маневрах "Восток-2018" войска не будут действовать у Курильских островов

Ранее в Минобороны сообщили, что учения не направлены против других стран и соответствуют российской военной доктрине

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Никаких боевых действий в районе Курильских островов в ходе маневров "Восток-2018" разыгрываться не будет. Об этом сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе и журналистов.

"У нас на маневрах участвуют все силы и средства, в том числе силы Тихоокеанского флота. Насколько я знаю, по плану учений в районе Курильских островов никаких боевых действий разрываться не будет. Масштаб не тот. Поэтому ваше беспокойство излишне", - сказал Герасимов японскому журналисту.

Ранее Герасимов сообщил, что на маневрах "Восток-2018" все противоборствующие государства условные, сами маневры не направлены против других стран и соответствуют российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер.

Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, самые масштабные маневры российской армии "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов подразделения Китая и Монголии.